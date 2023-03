Antares Vision: Finalizza l’acquisizione del 30% di Pygsa

Antares Vision Group, attiva nella tracciabilità e nel controllo qualità, ha perfezionato attraverso la propria controllata FT System l’acquisizione del 30% di PYGSA, mediante un aumento di capitale e un esborso pari a 0,55 milioni.

AV Group ha sottoscritto con la Società spagnola anche un accordo per la distribuzione in esclusiva delle proprie soluzioni in Spagna, in tutti i settori di riferimento (Life Science, Cosmetics, Food & Beverage) e in Portogallo per il solo Food & Beverage.

PYGSA è composta da tre società: Sistemas Tecnicos de Vision, specializzata in tecnologie di ispezione visiva e componenti per linee Food & Beverage; Investigaciones Y Control, attiva nei sistemi controllo e tracciabilità nel settore farmaceutico; Talleres Ferragut, operante nei sistemi di automazione industriale e sistemi di movimentazione ad alta cadenza.

Presente in tutti settori di riferimento di Antares Vision Group, PYGSA ha sviluppato un know-how specifico per la progettazione e produzione di sistemi di ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciabilità, soluzioni software per la misurazione dell’efficienza e le relative integrazioni.

Nel 2021, PYGSA, che occupava 72 persone, ha registrato un fatturato pari a 7,5 milioni e un Ebitda adjusted pari a 0,6 milioni. L’acquisizione è stata interamente finanziata con la liquidità disponibile.