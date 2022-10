Anima: in serata CdA per partecipare all’aumento di capitale di MPS, senza rafforzamento della partnership

Secondo quanto riportato dalla stampa, Anima riunirà il CdA questa sera per dare il via libera alla partecipazione all’aumento di capitale di Monte dei Paschi da 2,5 miliardi di euro. La società avrebbe risposto a una richiesta di aiuto giunta in extremis dalla banca senese e avrebbe deciso di partecipare all’operazione, sebbene con una quota di molto inferiore rispetto a quella ipotizzata inizialmente (fino a € 200mn).

Secondo Equita, il coinvolgimento di Anima nell’aumento di capitale, seppur per un ammontare contenuto (ca. 2.5% della market cap) senza un rafforzamento immediato della partnership è una notizia al margine deludente, mentre l’aumento delle probabilità di successo dell’operazione di ricapitalizzazione di Mps e conseguente attuazione del piano di rilancio è una notizia positiva.