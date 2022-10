Aumento capitale, Mps: confermato impegno Tesoro per importo massimo pari a 1,606 MLD

Mps conferma l’impegno del Mef ad “aderire all’operazione (di aumento di capitale) in proporzione alla propria quota di partecipazione al capitale (64,23%) per un importo massimo pari a euro 1,606 MILIARDI”. E’ quanto emerge dalla nota con cui Mps ha reso noti i dettagli dell’operazione di ricapitalizzazione da 2,5 miliardi, dopo il sì delle banche del consorzio di garanzia, che garantiranno la sottoscrizione delle nuove azioni per un importo massimo di 807 milioni. Altri 50 milioni saranno garantiti dal fondo Algebris.

Viene ricordato nella nota che “in data 11 ottobre 2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (‘MEF’) si è impegnato a sottoscrivere tutte le Nuove Azioni ad esso spettanti in proporzione alla propria quota di partecipazione in MPS, complessivamente pari al 64,23% del valore complessivo massimo dell’Aumento di Capitale. Tale impegno è caratterizzato da un vincolo, e cioè dal fatto che, ai fini del rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, ad esito dell’Aumento di Capitale il MEF non potrà in ogni caso superare la suddetta quota partecipativa. Pertanto, l’impegno di sottoscrizione del MEF diventerà efficace solo pari passu con gli altri azionisti e, dunque, in misura tale da mantenere invariata la percentuale di partecipazione del MEF nel capitale sociale di Mps post Aumento di Capitale, pari al 64,23%. Alla luce di quanto precede, l’impegno di sottoscrizione del MEF diventerà progressivamente efficace una volta determinata la porzione dell’Aumento di Capitale sottoscritta da altri azionisti ovvero da altri soggetti (ivi inclusi i Garanti)”.