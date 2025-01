Ancora Opa a Piazza Affari: Banca Ifis vuole Illimity

Il 2025 parte nel segno di una nuova Opa (Offerta pubblica di acquisto) a Piazza Affari. La nuova operazione arriva sempre dal comparto bancario (tra le più recenti e significative quella di Banco Bpm su Anima), con il Consiglio di amministrazione di Banca Ifis che, riunitosi sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, ha annunciato di avere approvato la promozione di un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Illimity Bank di Corrado Passera.

L’offerta, che resta condizionata all’ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari e all’avveramento delle condizioni stabilite, è finalizzata all’acquisizione da parte di Banca Ifis della titolarità del 100% delle azioni di Illimity Bank quotate su Euronext Milan, segmento Euronext Star Milan.

A Piazza Affari il titolo Illimity balza di quasi il 10% a 3,714 euro (superando così il prezzo dell’Opas), mentre Ifis sale dell’1,3% a 21,64 euro.

Ifis, presentata Opas su Illimity: i dettagli

Nel dettaglio, Banca Ifis ha proposto che per ciascuna azione di Illimity Bank portata in adesione all’offerta sia riconosciuto un corrispettivo che esprime una valorizzazione unitaria pari a 3,55 euro, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Banca Ifis di ieri 7 gennaio 2025. Tale corrispettivo, precisa la nota, è composto da: 0,1 azioni di Banca Ifis di nuova emissione per ciascuna azione di Illimity Bank e una componente in denaro pari a 1,414 euro.

“La business combination esprimerà un valore industriale maggiore delle due realtà separate, a seguito delle sinergie di costo e di ricavo che i due Gruppi post-fusione genereranno, oltre alle economie di scala”, si legge nel comunicato di Banca Ifis.

A livello finanziario, Banca Ifis si attende che “l’operazione porterà diversi benefici a partire dalle sinergie complessivamente stimate a regime in circa 75 milioni di euro l’anno, prima delle imposte” e indica che “l’integrazione tra i due Gruppi determinerà anche una maggiore diversificazione e stabilizzazione del profilo della raccolta, attraverso l’ampliamento della base dei depositanti”. Questi benefici, prosegue la nota, sarebbero generati mantenendo, al completamento dell’operazione di fusione, una dotazione patrimoniale particolarmente solida, stimata in un Cet1 Ratio pro-forma superiore al 14% e con il contenimento dei rischi di esecuzione grazie alla compatibilità tra gli attuali modelli di business e il solido track record di Banca Ifis nel gestire con successo progetti di crescita per line esterne.

I costi di integrazione funzionali allo sviluppo delle sinergie sono stimati complessivamente in circa 110 milioni euro e saranno sostenuti nel corso del 2025.

Banca Ifis è assistita nell’operazione dallo studio Bonelli Erede Lombardi Pappalardo, in qualità di consulente legale, e da CC & Soci ed Equita, in qualità di advisor finanziari.

A.d. Ernesto Fürstenberg Fassio: “ampliare la posizione di leadership della banca nel settore dello specialty finance”

“L’Opas di Banca Ifis su illimity Bank risponde all’esigenza di individuare una soluzione industriale strategica finalizzata ad ampliare la posizione di leadership della banca nel settore dello specialty finance e accelerare la sua crescita in una prospettiva sostenibile e di lungo periodo, in linea con la nostra visione familiare di azionisti di controllo”, ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, amministratore delegato di La Scogliera SA.

“L’obiettivo è creare un player industriale europeo capace di affrontare con solidità e lungimiranza le sfide che il mercato bancario ci richiede, soddisfacendo le aspettative di tutti gli azionisti che decideranno di partecipare al progetto e di proseguire con noi la storia di successo del Gruppo Banca Ifis; una storia che si contraddistingue per i livelli di eccellenza industriali e finanziari raggiunti e per l’approccio sostenibile nella gestione del business, a beneficio delle imprese, delle persone e del nostro Paese”.

Azionariato illimity

Sul sito di illimity nella sezione investor relations vengono fornite alcune informazioni sull’azionariato. In particolare, la società fondata e guidata da Passera indica che al 4 giugno 2024 il capitale sociale di illimity è pari a 54.789.379,31 euro, sottoscritti e versati, e suddiviso in 84.067.808 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Da illimity segnalano “gli azionisti significativi che risultano detenere una partecipazione pari ad almeno il 3% del capitale sociale con diritto di voto”: Banca Sella Holding Spa (10%), FermION Investment Group Limited (9,4%), LR Trust – Fidim Srl (7,7%), Tensile – Metis Holdings Sarl (7,3%), Atlas Merchant Capital (6,3%), Corrado Passera (4%).