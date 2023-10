Amundi: flussi ETF oltre 58 mld a fine settembre, in calo il reddito fisso

Nel mese di settembre il mercato degli ETF ha attratto 58,1 miliardi di euro di flussi in entrata a livello mondiale, con una forte divergenza tra azioni e reddito fisso. Lo si legge nel report di Amundi che analizza i flussi di mercato degli ETF con i dati aggiornati a fine settembre 2023.

Nonostante gli indici azionari mondiali siano scesi dell’1,9% (in euro) a settembre, gli investitori hanno allocato 45,5 miliardi di euro negli ETF azionari di Amundi, mentre le strategie a reddito fisso hanno raccolto solo 12,1 miliardi di euro. La raccolta è stata pari a 20,3 miliardi di euro per le strategie azionarie globali e pari a 8,4 miliardi di euro per le azioni statunitensi. Le obbligazioni ultra-short hanno raccolto 5,5 miliardi di euro mentre sono stati registrati deflussi per 4,4 miliardi di euro dalle obbligazioni societarie.

Flussi Europei: panoramica mensile azionario

A settembre gli ETF azionari domiciliati in Europa hanno raccolto 7,3 miliardi di euro, portando gli afflussi del terzo trimestre a 20,5 miliardi di euro. L’azionario statunitense è stata la strategia più popolare avendo raccolto 4,2 miliardi di euro, con gli investitori che hanno allocato 3,4 miliardi di euro anche negli indici mondiali dei Paesi sviluppati. Ciò conferma la tendenza osservata nell’ultimo trimestre. Gli investitori hanno disinvestito 1,1 miliardi di euro dalle strategie dei paesi asiatici sviluppati.

A settembre, l’impennata del prezzo del petrolio registrata durante l’estate ha incoraggiato gli investitori ad allocare 400 milioni di euro nelle strategie del settore energetico, mentre hanno ritirato 500 milioni di euro dagli ETF del settore finanziario. Gli ETF azionari ESG hanno raccolto 1,4 miliardi di euro nel corso del mese, con gli investitori che hanno investito 1 miliardo di euro negli indici mondiali e 800 milioni di euro nelle azioni statunitensi. A settembre è stato allocato nelle strategie ESG meno del 20% delle allocazioni complessive in ETF azionari, un valore inferiore alla media. Ciò potrebbe indicare che molti investitori hanno effettuato un’allocazione tattica in azioni per trarre vantaggio da una crescita economica migliore del previsto.

Flussi Europei: panoramica mensile reddito fisso

I flussi verso le strategie di debito sono stati molto più bassi a settembre rispetto agli ultimi mesi, con gli ETF a reddito fisso domiciliati in Europa che hanno raccolto 1,9 miliardi di euro. Tutti i flussi in entrata hanno riguardato i titoli di Stato (2,3 miliardi di euro), mentre non si sono registrati flussi verso le obbligazioni societarie. Gli investitori hanno disinvestito 400 milioni di euro dalle strategie high yield, probabilmente a causa delle preoccupazioni per il contesto macroeconomico e per i maggiori costi di finanziamento che potrebbero incidere sui margini.

Con rendimenti ai massimi storici, l’inflazione prevista in rallentamento e rischi di recessione ancora molto presenti, i titoli di Stato offrono buone opportunità. Su questa base, gli investitori hanno deciso di allocare 2,2 miliardi di euro nel debito governativo denominato in euro e 600 milioni di euro nei titoli di Stato denominati in dollari. Mentre gli investitori hanno privilegiato gli indici all-maturities in euro, che hanno raccolto 1,4 miliardi di euro, quelli che hanno investito in obbligazioni denominate in dollari Usa hanno preferito le strategie a breve scadenza, investendo 1,2 miliardi di euro. La questione al centro del dibattito sul reddito fisso resta quella di stabilire se sia stato raggiunto il picco dei tassi d’interesse o se saliranno ulteriormente. Coloro che ritengono che il picco siano stato raggiunto investono in una duration più lunga, mentre coloro che pensano che i tassi saliranno ulteriormente preferiscono una duration più corta.

Le strategie ESG a reddito fisso hanno raccolto 700 milioni di euro, con gli investitori che hanno investito 300 milioni di euro in titoli di Stato e 200 milioni di euro in debito societario investment-grade. In pratica, circa un terzo degli investimenti nel reddito fisso è stato destinato alle strategie ESG. Lo sviluppo di prodotti governativi ESG potrebbe favorire gli investimenti ESG.