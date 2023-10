WisdomTree porta lo US Efficient Core ETF in Europa

WisdomTree ha lanciato un nuovo ETF che si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, del WisdomTree US Efficient Core UCITS Index (l’indice) e ha un total expense ratio dello 0,20%. Il WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (NTSX), quotato oggi su Börse Xetra e Borsa Italiana, sarà quotato su London Stock Exchange domani 18 ottobre 2023.

L’indice è progettato per fornire un’esposizione del 90% ai titoli azionari statunitensi large cap e del 60% ai future sui titoli di Stato USA, offrendo di fatto un’alternativa con leva e più efficiente in termini di capitale al tradizionale portafoglio 60/40. L’ETF è il primo del suo genere in Europa.

Investe il 90% degli asset in un paniere diversificato delle 500 maggiori società statunitensi per capitalizzazione di mercato che soddisfano i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) di WisdomTree. Per migliorare i benefici dell’asset allocation, si sovrappone un’esposizione del 60% ai future sui titoli di Stato USA, utilizzando il restante 10% del portafoglio come collaterale in contanti per i future. Il portafoglio di future è composto da un paniere equiponderato di cinque contratti future sui titoli di Stato USA con scadenze comprese tra i 2 e i 30 anni. Le esposizioni sono ribilanciate trimestralmente.

La strategia alla base del WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF si fonda su principi accademici e sulla moderna teoria del portafoglio. Da tempo gli accademici sostengono che il portafoglio ottimale per un determinato livello di rischio è una versione con leva del portafoglio che presenta lo Sharpe ratio migliore. Sfruttando la leva in un portafoglio tradizionale 60/40, gli investitori possono ottenere un livello di volatilità simile a quello di un portafoglio che alloca il 100% ad azioni, ma con lo Sharpe ratio migliore di un portafoglio 60/40.

Pierre Debru, Head of Quantitative Research & Multi Asset Solutions, WisdomTree, ha affermato:

“Crediamo che gli investitori possano considerare questo ETF come un sostituto delle azioni statunitensi core. Rispetto a un portafoglio puramente azionario, la strategia US Efficient Core di WisdomTree può potenzialmente offrire rendimenti migliori, uniti a una gestione del rischio e una diversificazione maggiori. Può avere una volatilità simile a quella di un’allocazione esclusivamente azionaria nei diversi cicli del mercato, ma la nostra ricerca dimostra che può aiutare a ridurre i drawdown e potenzialmente fornire anche rendimenti aggiustati per il rischio più elevati. Inoltre, può essere utilizzata per sostituire una combinazione di azioni e obbligazioni, nel tentativo di creare un portafoglio più efficiente che lasci spazio libero per allocare ad altri elementi di diversificazione o strategie alternative, come le broad commodity, l’oro o le criptovalute”.

Gli investitori europei possono ora accedere all’NTSX, una strategia già affermata negli Stati Uniti, lanciata originariamente nel 2018. Il WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF farà parte della gamma di strategie Efficient Core da 1,1 miliardi di dollari di WisdomTree.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, ha aggiunto: