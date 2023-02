AllianceBernstein lancia il fondo Diversity Champions Equity, con focus su temi sociali chiave

AllianceBernstein società di investimento leader a livello globale con un patrimonio di 680 miliardi di dollari di asset in gestione, oggi ha annunciato il lancio del fondo AB Diversity Champions Equity Portfolio:

Nel dettaglio, si tratta di una nuova strategia che pone l’attenzione su diversità, equità e inclusione (DEI), utilizzando un modello proprietario per valutare l’approccio di una società alle tematiche di riferimento.

Il fondo, conforme all’Articolo 9, adotterà gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite come strumento guida per individuare le opportunità di investimento.

Nello specifico, la strategia si concentra su società globali che sono allineate ad almeno uno dei tre obiettivi di sviluppo sostenibile che promuovono la parità di genere, il lavoro dignitoso e la crescita economica, così come la riduzione delle disuguaglianze.

Il team di gestione, si avvale del Diversity Champion Assessment di AB, un metodo di valutazione proprietario a sei pilastri, per determinare le aziende da includere nel portafoglio. Tale valutazione prende in considerazione l’implementazione di politiche e pratiche DEI nell’intero organico di un’azienda, allo scopo di identificare quelle meglio posizionate per attrarre e trattenere talenti con background differenti che le aiuteranno ad avere successo.

Il portafoglio utilizzerà l’MSCI ACWI come benchmark solo per il calcolo delle prestazioni. Vengono definiti Diversity Champion gli emittenti che colgono i benefici derivanti dalle pratiche DEI e si posizionano nella prima metà delle classifiche relative a tutti e sei i pilastri del Diversity Champion Assessment di AB. In genere, si tratta di società che sono un passo avanti rispetto agli altri e hanno la tendenza a creare un circolo virtuoso, con la presenza di una forza lavoro altamente motivata e diversificata che guida l’innovazione e il successo. Tra i numerosi vantaggi per l’azienda e gli investitori figurano tassi di fidelizzazione più elevati e una migliore collaborazione.

Il nuovo fondo è stato progettato per offrire agli investitori la possibilità di capitalizzare il passaggio graduale verso un mondo caratterizzato da maggiore diversità, che si riflette sempre più nei nostri luoghi di lavoro.

Il fondo AB Diversity Champions Equity Portfolio consentirà agli investitori di trarre vantaggio da questa tendenza attraverso un portafoglio ad alta convinzione gestito attivamente e sostenuto da un’ampia ricerca fondamentale interna per trovare società ritenute in grado di offrire un potenziale di rendimento interessante in qualità di Diversity Champion.