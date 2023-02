Ford punta sull’elettrico e taglia 3800 posti di lavoro in Ue

Ford taglierà 3.800 posti di lavoro in Europa nei prossimi tre anni per adottare una struttura “più snella”, concentrandosi sulla produzione di veicoli elettrici. L’azienda prevede di tagliare 2.300 posti di lavoro nello sviluppo della produzione e nell’amministrazione in Germania, 1.300 nel Regno Unito e 200 posti in altre parti d’Europa. Ford manterrà circa 3.400 ruoli di ingegneria in Europa, incentrati sulla progettazione e sullo sviluppo dei veicoli, oltre alla creazione di servizi collegati.

La revisione non influirà sull’obiettivo di Ford di offrire una flotta completamente elettrica entro il 2035. L’azienda prevede che la produzione del suo primo veicolo elettrico per passeggeri costruito in Europa inizierà entro la fine dell’anno. “Si tratta di decisioni difficili, non prese alla leggera. Siamo consapevoli dell’incertezza che crea nel nostro team, e assicuro loro che offriremo il nostro pieno supporto nei mesi a venire”, ha dichiarato Martin Sander, direttore generale di Ford Model e in Europa.

“Aprire la strada a un futuro sostenibile e redditizio per Ford in Europa richiede azioni e cambiamenti su larga scala nel modo in cui sviluppiamo, costruiamo e vendiamo i veicoli Ford. Questo avrà un impatto sulla struttura organizzativa, sui talenti e sulle competenze di cui avremo bisogno in futuro”.