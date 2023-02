Candriam Group acquisisce la quota di maggioranza di Tristan Capital Partners

Candriam Group, società di New York Life Investments, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per l’acquisto di un’ulteriore quota del 31% in Tristan Capital Partners, asset manager pan-europeo attivo nel real estate, portando così il proprio investimento totale in Tristan all’80% entro la metà del 2023.

In tal senso, il restante 20% di Tristan continuerà a essere detenuto dal management, il che garantirà l’allineamento degli interessi nel lungo termine e la spinta alla crescita.

Tristan, gestisce oltre 15 miliardi di Eur di asset per investitori istituzionali e privati, manterrà l’autonomia nella gestione degli investimenti come ha già fatto negli ultimi cinque anni, traendo beneficio allo stesso tempo sia dalle risorse operative e finanziarie, sia dalla rete di distribuzione e delle dimensioni di Candriam e New York Life Investments.

Ricordiamo che Tristan Capital Partners è uno dei principali gestori immobiliari europei.

In seguito all’acquisto odierno, il processo di investimento e le strategie di investimento della società non subiranno alcune modifiche, così come non ci saranno cambiamenti nel management di Tristan. Ric Lewis continuerà a ricoprire la carica di Presidente di Tristan, Presidente del comitato per gli investimenti e Presidente della Holding Company; Ian Laming manterrà il ruolo di Amministratore Delegato; mentre Cameron Spry e Ric Lewis resteranno in carica come Co-CIO.

L’operazione comunicata oggi è in linea con la strategia di crescita di Candriam che attraverso questa partnership punta a espandere ulteriormente la sua offerta nel mercato dei private asset, alla luce del forte interesse degli investitori istituzionali verso l’asset class e i trend di crescita nel lungo termine.

“Tristan ha costruito un business di successo dal suo lancio nel 2009, stabilendo una forte presenza sul mercato con un track record impressionante a livello europeo. I valori e cultura che condividiamo hanno rafforzato la nostra partnership negli ultimi cinque anni, durante i quali Tristan ha visto aumentare gli asset da 7 miliardi a oltre 15 miliardi di euro. Siamo entusiasti di essere di supporto a Tristan nella sua prossima fase di crescita.”, commenta Naïm Abou-Jaoudé, CEO di Candriam e Presidente di New York Life Investment Management International.