Algebris, Serra su Credit Suisse: “Per UBS l’affare della vita”

“UBS ha fatto l’affare della vita. Mai nella storia una banca ha aumentato il proprio NAV del 70% in una notte.” Così si è espresso Davide Serra, founder e CEO Algebris Investments, nel commentare l’accordo per l’acquisizione di Credit Suisse. “Questo sarà molto positivo per tutti gli stakeholder di UBS.”

Per quanto riguarda l’annullamento dei bond AT1, “la FINMA ha certamente sorpreso con la modifica della legge fatta da un giorno all’altro e con il capovolgimento della seniority della struttura del capitale. Questo non è mai successo ed è chiaramente un errore politico molto spiacevole.”

In tal senso, “la dichiarazione della BCE di questa mattina, che ha sempre rispettato la struttura del capitale delle banche dell’UE, fornisce un chiarimento importante. Non pensiamo che ci sarà un impatto strutturale a lungo termine sugli AT1 in Europa, al di fuori della Svizzera. Si tratta di strutture di capitale del G20 che esistono in tutto il mondo. Queste obbligazioni che assorbono le perdite fanno parte del tessuto del debito bancario e rimarranno tali in Europa e negli Stati Uniti con Basilea III”, conclude Serra.