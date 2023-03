Bitcoin tocca i massimi da 9 mesi e segna +5%

Il mercato dei bitcoin guadagna 26 miliardi di dollari dopo aver toccato i massimi da 9 mesi, grazie alla crisi bancaria che scatena il rally. La criptovalute più grande al mondo ha fatto un balzo lunedì, mentre alcuni investitori si sono rivolti alle valute digitali in seguito alla crisi del settore bancario tradizionale.

Secondo CoinDesk, il Bitcoin è salito del 5% a 28.378,35 dollari alle 5:20 circa del mattino. All’inizio della giornata, il bitcoin ha raggiunto 28.554,07 dollari, il livello più alto degli ultimi nove mesi. Il rally del bitcoin si inserisce nel contesto di turbolenze nel settore bancario globale, innescate dal crollo della Silicon Valley Bank negli Stati Uniti. Mentre le autorità di regolamentazione americane sono intervenute per sostenere i depositi della SVB, continuano a crescere le preoccupazioni per le fragilità delle banche regionali negli Stati Uniti e altrove.

In Europa, la banca svizzera Credit Suisse, in crisi, è stata al centro dell’attenzione dopo il fallimento di SVB e dopo che il suo principale finanziatore, la Saudi National Bank, ha dichiarato di non poter fornire ulteriore assistenza finanziaria al prestatore a causa delle restrizioni normative. Ieri il colosso bancario UBS ha accettato di acquistare Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri.