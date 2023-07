AI: Ocse, il 27% dei posti di lavoro a rischio

Il 27% dei posti di lavoro all’interno dei Paesi OCSE si basano su competenze che potrebbero essere facilmente automatizzate in seguito alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale (IA). Secondo l’organizzazione con sede a Parigi i lavoratori temono di poter perdere il lavoro a causa dell’emergere dell’IA.

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è composta di 38 stati membri, e comprende principalmente nazioni ricche ma anche alcune economie emergenti come il Messico e l’Estonia.

Secondo l’OCSE Employment Outlook 2023 finora, ci sono poche prove che l’emergere dell’IA stia avendo un impatto significativo sui posti di lavoro, ma ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la rivoluzione è nelle fasi iniziali.

3 su 5 lavoratori teme di perdere il lavoro

I lavori con il rischio più elevato di essere automatizzati costituiscono in media il 27% della forza lavoro nei paesi dell’OCSE. L’organizzazione, ha inoltre sottolineato, che i paesi dell’Europa orientale sono più esposti a questo tipi di rischi.

I lavori a più alto rischio sono stati definiti come quelli che utilizzano più di 25 delle 100 competenze e abilità che gli esperti di intelligenza artificiale ritengono possano essere facilmente automatizzate.

Nel frattempo, tre lavoratori su cinque temono di poter perdere il lavoro a causa dell’intelligenza artificiale nei prossimi 10 anni, secondo quanto rilevato da un sondaggio dell’OCSE dello scorso anno. L’indagine ha coinvolto 5.300 lavoratori in 2.000 aziende manifatturiere e finanziarie in sette paesi OCSE. Inoltre il sondaggio è stato condotto prima dell’emergere esplosivo dell’IA generativa come ChatGPT.

Nonostante l’ansia per l’avvento dell’intelligenza artificiale, due terzi dei lavoratori che già ci lavorano hanno affermato che l’automazione ha reso il proprio lavoro meno pericoloso o noioso.

“Il modo in cui l’IA avrà un impatto finale sui lavoratori sul posto di lavoro e se i benefici supereranno i rischi dipenderà dalle azioni politiche che intraprenderemo”, ha dichiarato il segretario generale dell’OCSE, Mathias Cormann in una conferenza stampa.”I governi devono aiutare i lavoratori a prepararsi ai cambiamenti e a trarre vantaggio dalle opportunità che l’IA porterà”, ha proseguire.

I salari minimi e la contrattazione collettiva potrebbero contribuire ad allentare la pressione che l’intelligenza artificiale potrebbe esercitare sui salari mentre i governi e le autorità di regolamentazione devono garantire che i diritti dei lavoratori non siano compromessi, ha affermato l’OCSE.