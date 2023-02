Ai nastri di partenza la XVI edizione degli Italian Certificate Awards

È partito il conto alla rovescia per cerimonia di premiazione di domani 2 febbraio che nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, sotto il cappello del Certificate Journal e con il patrocinio di ACEPI e Borsa Italiana, incoronerà i vincitori degli Italian Certificate Awards 2022. Tra i media partener troviamo anche FinanzaOnline, mentre sarà Wall Street Italia consegnerà i premi ai vincitori.

In questa XVI edizione degli Italian Certificate Awards sono numerose le novità introdotte rispetto alle precedenti edizioni come nuove categorie di premio, riconoscimenti basati sulla market share di Borsa Italiana e spazio alle tematiche ESG.

Le categorie di premio sono 18 e seguono in parte la classificazione adottata dall’Associazione degli emittenti di certificati e prodotti di investimento (Acepi) e da Eusipa, l’Associazione Europea. La prima novità di quest’anno riguarda l’attribuzione dei premi in otto categorie sulla base delle statistiche elaborate da Borsa Italiana per i mercati SeDeX e Cert-X e la categoria ispirata ai criteri ESG.

A definire la classifica finale sarà una giuria specializzata. Ad esprimere il loro autorevole parere saranno Gabriele Bellelli, trader e consulente finanziario indipendente, Giovanni Cuniberti, responsabile della consulenza finanziaria Fee Only di Gamma Capital Market e docente all’Università degli studi di Torino, Pietro Di Lorenzo, fondatore e amministratore di SOS Trader, Andrea Gennai, giornalista, e Giuseppe Romano, direttore Ufficio Studi e Ricerche Consultique.

Infine, si ricorda che sono stati ammessi alla candidatura solo i certificati che sono stati emessi nel periodo di valutazione che va dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022.

Per maggiori informazioni visita il link: https://www.italiancertificateawards.it/2022/index.asp