eToro e Bridgeweave lanciano un portafoglio alimentato dall’Intelligenza Artificiale

eToro, la community di social investing, nella giornata di oggi ha annunciato il lancio di InvestorAI-US, un portafoglio che offre un’esposizione a società statunitensi a forte crescita, sviluppato in collaborazione con la fintech britannica Bridgeweave e alimentato dalla sua esclusiva tecnologia di intelligenza artificiale “InvestorAI”.

In particolare, la tecnologia brevettata di Bridgeweave applica agli investimenti il sistema di visione artificiale, ovvero il campo dell’AI che permette ai computer e ai sistemi di ricavare informazioni significative da input visivi.

In origine, questa tecnologia veniva utilizzata per la diagnosi dei tumori, e ora è in grado di eseguire oltre 800 milioni di calcoli al giorno per identificare i titoli a forte crescita e analizzarne le performance storiche.

“La gestione patrimoniale sta cambiando a causa dell’evoluzione della domanda da parte degli investitori digitali di nuova generazione, destinati a trasformare un settore ancora impreparato. Grazie alla collaborazione con eToro, intendiamo essere in prima linea in questo cambiamento, fornendo agli investitori l’accesso a tecnologie e soluzioni che in precedenza erano disponibili esclusivamente per gli investitori istituzionali”; commenta Bruce Keith, CEO di Bridgeweave.

Il portafoglio sarà ribilanciato ogni mese con titoli statunitensi con una solida struttura del capitale, una crescita costante delle vendite anno su anno e una tendenza positiva dei prezzi. Grazie all’intelligenza artificiale che gestisce il processo di selezione, gli utenti potranno acquisire un’esposizione su una serie di società meno conosciute e a forte crescita, a supporto di una strategia di investimento diversificata. I 12 titoli che compongono il portafoglio al momento del lancio hanno una capitalizzazione media ponderata di oltre 18 miliardi di dollari statunitensi.

Per il momento, questo portafoglio non è disponibile per gli utenti statunitensi.

“La digitalizzazione ha aperto i mercati finanziari a un nuovo gruppo di investitori. Per consentire loro di gestire i propri portafogli nel modo più agevole possibile, è fondamentale continuare a fornire soluzioni end-to-end automatizzate e prive di attrito. Siamo lieti di collaborare con Bridgeweave per democratizzare l’accesso alle informazioni e alle analisi finanziarie”. Commenta Dani Brinker, Head of Investment Portfolios di eToro.

La gamma di Smart Portfolios di eToro offre agli investitori un’esposizione a vari temi di mercato. Raggruppando diversi asset secondo una metodologia definita e impiegando un approccio di investimento passivo, gli Smart Portfolios di eToro sono soluzioni di investimento a lungo termine che offrono un’esposizione diversificata senza spese di gestione.

L’investimento iniziale parte da 500 dollari statunitensi e gli investitori possono accedere a strumenti e grafici per monitorare la performance del portafoglio, mentre il feed social di eToro li terrà aggiornati sugli sviluppi del settore.