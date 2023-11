Societe Generale quota 6 nuovi certificati a leva fissa sui tassi di cambio

Societe Generale, ha ampliato ulteriormente la propria gamma di certificati offerti sul SeDeX con la quotazione di 6 nuovi Certificati a Leva Fissa Long e Short ±7x che consentono di investire con leva giornaliera sul rialzo e sul ribasso dei principali tassi di cambio.

I nuovi certificati di SG

In particolare, l’allargamento della gamma ai tassi di cambio fornisce agli investitori la possibilità di prendere posizione sui cambi:

EUR/USD ,

, EUR/GBP ,

, EUR/JPY.

I Certificati a Leva Fissa Long permettono di beneficiare del deprezzamento giornaliero della valuta estera rispetto all’Euro, mentre i Certificati a Leva Fissa Short permettono di beneficiare dell’apprezzamento giornaliero della valuta estera rispetto all’Euro.

I Certificati a Leva Fissa di Societe Generale, classificati come certificati a leva secondo la classificazione Acepi , replicano indicativamente (al lordo di costi, imposte ed altri oneri) la performance giornaliera del sottostante moltiplicata per la leva fissa positiva o negativa.

La Leva Fissa viene ricalcolata ogni giorno ed è valida solo intraday e non per periodi di tempo superiori al giorno (c.d. compounding effect). Nel caso di movimenti estremi ed avversi del sottostante, è previsto un meccanismo automatico di Rettifica Infragiornaliera della leva. Tale meccanismo è volto ad evitare che il valore del prodotto diventi negativo, tuttavia, in alcune circostanze di mercato, non consente di evitare che il valore del prodotto si azzeri. Questi certificati sono disponibili su Borsa Italiana (SeDeX) con liquidità fornita da Societe Generale.

L’elenco dei nuovi prodotti di SG