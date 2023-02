DeA Capital Real Estate SGR sottoscrive finanziamento green da €139 milioni con Crédit Agricole CIB

DeA Capital Real Estate SGR ha annunciato oggi la sottoscrizione di un contratto di finanziamento green dal valore complessivo di 139 milioni di euro con Crédit Agricole CIB per conto del Fondo GO Italia VI, interamente sottoscritto da BentallGreenOak.

Il finanziamento, della durata di tre anni (con possibilità di estensione per un ulteriore anno), ha l’obiettivo di capitalizzare le recenti edificazioni e relative locazioni logistiche site a Venezia, Alessandria, Reggio Emilia e in provincia di Modena, nonché di finanziare l’ultimazione di un cantiere a Reggio Emilia, l’intero sviluppo di un cantiere a Dovera (CR) e la realizzazione di impianti fotovoltaici.

La superficie complessiva in termini di Gross Leasable Area è di circa 200.000 metri quadrati. Il portafoglio è composto in parte da “big box” ed in parte da magazzini “last mile”, situati nei principali poli logistici italiani.

Una volta stabilizzato, il portafoglio rappresenterà un prodotto unico, composto per la maggior parte da immobili di nuova costruzione con elevatissimi standard qualitativi e con certificazioni LEED, a testimonianza di una progettazione guidata da ambiziosi criteri ambientali e di economia circolare.

Il finanziamento prevede la rendicontazione periodica di indicatori di performance ESG da parte di DeA Capital Real Estate, che continua il suo impegno verso investimenti e prodotti responsabili e attenti all’ambiente.

Nell’operazione di finanziamento, Crédit Agricole CIB ha agito in qualità di Underwriter, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Green Loan Co-ordinator e Agent.