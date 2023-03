HANetf sigla accordo di distribuzione a zero commissioni con Directa SIM

HANetf, prima piattaforma white-label di ETF ed ETC in Europa, nella giornata di oggi ha siglato un accordo con Directa SIM, pioniere del trading online, per la distribuzione di alcuni dei suoi prodotti in Italia.

Alla luce di questo accordo, i clienti di Directa SIM potranno negoziare gratuitamente una selezione dell’ampia gamma di ETF innovativi firmati HANetf, per operazioni di acquisto di controvalore minimo di 1.000 euro.

In particolate, saranno disponibili sulla piattaforma di Directa SIM quattordici ETF tematici che offrono un’esposizione ad alcuni dei principali trend di investimento tra cui il primo ETF quotato su Borsa Italiana da HANetf, l’EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF, prodotto pensato per investire nella crescita delle economie dei mercati emergenti e del conseguente boom di servizi informatici in questi Paesi in forte via di sviluppo.

Presenti anche diversi Exchange Traded Fund che consentono di puntare sulle realtà protagoniste della transizione energetica, come il Solar Energy UCITS ETF, primo ETF pure play al settore dell’energia solare o l’iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF che permette di puntare su quelle aziende che offrono prodotti e servizi per evitare l’emissione di CO2.

L’accordo agevola gli investitori italiani nell’approcciarsi ai principali trend di investimento come asset digitali, blockchain, fonte energetiche green, tecnologie rivoluzionarie, sostenibilità e beni rifugio come l’oro e permetterà inoltre ad HANetf di compiere un im

portante passo verso un piano di sviluppo che li vede avere un ruolo sempre più rilevante nel mercato italiano degli ETF tematici.

Ecco i 14 ETF tematici firmati HANetf acquistabili senza commissioni su Directa SIM

“Siamo entusiasti all’idea che alcuni tra i miglior ETF tematici da noi prodotti in questi anni siano oggi acquistabili sulla piattaforma di Directa SIM senza commissioni di trading, Directa SIM è una realtà leader nel campo del trading online. Aver intrapreso questa direzione ci dimostra che ci stiamo muovendo là dove sta andando oggi il mercato, ossia verso una democratizzazione degli investimenti. Gli ETF sono soluzioni perfette per l’investitore che vuole approcciarsi agli investimenti in modo indipendente e da oggi, grazie alla nostra collaborazione con Directa SIM, sarà ancora più semplice”, commenta Annacarla Dellepiane, Head of Sales Italy di HANetf.

“Directa negli ultimi anni ha sviluppato molto l’offerta di ETF perché crede che sia un prodotto efficiente e fondamentale nell’allocazione dei risparmi delle famiglie, sia per gli investitori autonomi che per quelli assistiti da consulenti professionali di tipo “fee only”. Gli strumenti proposti da HANetf permettono di avere una allocazione del portafoglio tematica e a basso costo, pur rimanendo ampiamente diversificati riguardo alle aziende sottostanti il prodotto”, aggiunge Vincenzo Tedeschi, Amministratore Delegato di Directa SIM.