WisdomTree fa la storia con il WisdomTree Bitcoin Fund nella prima ondata di ETF spot sul Bitcoin negli Stati Uniti

WisdomTree annuncia che il WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) è stato approvato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense. Questa storica ondata di ETF spot sul Bitcoin consente per la prima volta l’accesso agli investitori statunitensi all’esposizione al prezzo spot del Bitcoin all’interno di un ETF.

“WisdomTree, che ha come obiettivo principale l’innovazione, esplora costantemente nuove vie per la potenziale creazione di valore per gli investitori: il nostro ruolo nel rivoluzionare i servizi finanziari con il wrapper ETF lo testimonia. Ora, dopo anni di esperienza maturata attraverso la proposta di ETP sul Bitcoin in Europa, non possiamo che essere entusiasti del nostro ruolo da capofila nel processo di accelerazione per l’accesso agli asset digitali negli Stati Uniti, dopo anni di impegno con le autorità di regolamentazione statunitensi”, ha dichiarato Jonathan Steinberg, fondatore e CEO di WisdomTree. “Sebbene i potenziali investitori debbano valutare attentamente se il profilo di rischio di un asset digitale come il Bitcoin possa trovare posto nel loro portafoglio, consideriamo questa decisione della SEC un passo importante nell’evoluzione del settore che stiamo guidando – nel quale la blockchain sta ridefinendo la finanza nei suoi vari aspetti”.

Il WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW) sarà quotato sul Cboe BZX Exchange con un coefficiente di spesa dello 0,30%, anche se, per un periodo di sei mesi a partire dall’11 gennaio 2024, WisdomTree rinuncerà all’intero 0,30% (che rappresenta la commissione dell’emittente) per i primi 1,0 miliardi di dollari di patrimonio del Fondo. L’obiettivo d’investimento di WisdomTree Bitcoin Fund è quello di ottenere un’esposizione al prezzo del Bitcoin, al netto delle spese e delle passività delle operazioni del Fondo stesso.

WisdomTree offre attualmente otto ETP su criptovalute in Europa e, in concomitanza con il lancio di BTCW, ha lanciato negli Stati Uniti 13 Digital Funds abilitati alla blockchain, che offrono un’esposizione alle principali asset class tradizionali con una registrazione secondaria su una blockchain.

“L’approvazione del BTCW da parte della SEC offre agli investitori l’opportunità di accedere al Bitcoin attraverso un ETF, una delle innovazioni finanziarie di maggior impatto del nostro tempo. Per gli investitori orientati in tal senso, ma che cercano di entrare in contatto con questo asset digitale solo attraverso canali regolamentati e tradizionali, si tratta di un’opportunità a lungo attesa negli Stati Uniti e che finalmente si sta realizzando”, ha dichiarato Jeremy Schwartz, WisdomTree Global Chief Investment Officer. “Non si può negare che il settore finanziario stia subendo una grande trasformazione; la velocità con cui ci arriveremo dipende da momenti chiave come quello di oggi. WisdomTree è orgogliosa di far parte di questo momento storico”.

L’impegno con le autorità di regolamentazione è al centro dell’etica della “DeFi responsabile” di WisdomTree, che dà priorità all’innovazione e all’esplorazione dell’ecosistema degli asset digitali, sostenendo al contempo i principi fondamentali della trasparenza, dell’integrità e della protezione del patrimonio dei clienti. Il WisdomTree Bitcoin Fund non è sponsorizzato, indennizzato o garantito da alcuna agenzia di regolamentazione.