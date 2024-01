Tabula dimezza il costo dell’ETF sull’obbligazionario High Yield europeo

Tabula ha ridotto il TER del suo EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (THEP IM) dallo 0,50% allo 0,25%. L’ETF è l’unico fondo UE SFDR Articolo 9 con un track record di due anni. L’ETF ha masse in gestione di circa 60 milioni di euro e un rendimento corrente del 6,7%. Il rating è A secondo MSCI ESG. L’ETF mira a replicare il rendimento dell’indice iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Paris Aligned Capped, al netto di commissioni e spese.

L’indice sottostante fornisce un’esposizione liquida e diversificata alle obbligazioni High Yield denominate in euro, con un’attenzione particolare sia al clima che all’ESG in senso lato. Per soddisfare i criteri di un benchmark allineato a Parigi, l’indice mira a ridurre le emissioni di gas serra del 50% rispetto al mercato high yield in euro nel suo complesso (rappresentato dall’indice iBoxx EUR High Yield 3% Issuer Cap Custom) e a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 7% all’anno. Inoltre, esclude gli emittenti che violano le norme sociali (ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite), che sono coinvolti in armi controverse, combustibili fossili (soglie di reddito), tabacco o che causano danni ambientali significativi.

Per migliorare le caratteristiche ESG, l’indice applica ulteriori filtri (alcol, intrattenimento per adulti, gioco d’azzardo, armi convenzionali, armi da fuoco civili, energia nucleare, OGM, armi nucleari e cannabis), con conseguenti maggiori esclusioni settoriali, nessuna esposizione al carbone termico che permette di ottenere un rating MSCI ESG di impatto sostenibile migliore rispetto alla concorrenza. A differenza dei fondi concorrenti, THEP sovrappesa anche gli emittenti con rating ESG forti o in miglioramento e viceversa.

“Gli investitori continuano a cercare solide soluzioni allineate all’articolo 9 Paris-Aligned per le posizioni core di portafoglio. Le caratteristiche uniche del nostro EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF lo rendono particolarmente interessante per gli investitori alla ricerca di rendimenti più elevati nell’attuale contesto dei tassi di interess”, afferma Michael John Lytle, ceo di Tabula. “Per sostenere ulteriori potenziali afflussi nell’ETF, abbiamo dimezzato la sua commissione, portandola allo 0,25%, rendendolo non solo unico ma anche molto aggressivo nel prezzo. THEP fa parte del nostro kit di strumenti allineati a Parigi, che comprende anche ETF Investment Grade ultrashort, Investment Grade a scadenza standard e global fallen angels”.

L’ETF Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS è quotato su Xetra (THEP GY), Borsa Italiana (THEP IM) e BX Swiss (THEP SW).