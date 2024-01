HANetf lancia il primo ETF europeo sulle società estrattive di rame

HANetf, in collaborazione con Sprott Asset Management, ha quotato oggi su su Borsa Italiana lo Sprott Copper Miners ESG-Screened UCITS ETF. Il prodotto seguirà l’indice Nasdaq Sprott Copper Miners ESG Screened e offrirà un’esposizione al tema in linea con i requisiti di sostenibilità all’articolo 8 della SFDR, monitorati attraverso l’analisi ESG di Skarn Associates, l’esame delle controversie da parte di Sustainalytics e l’ulteriore verifica della conformità al Global Compact delle Nazioni Unite.

L’ETF è stato concepito per offrire agli investitori un’esposizione pure play, vagliata dal punto di vista ESG, ai titoli azionari dell’industria estrattiva del rame, un’opportunità d’investimento in grado di beneficiare del trend di transizione energetica globale.

Il rame, con la sua elevata conduttività, la resistenza alla trazione e alla corrosione, è uno dei metalli fondamentali per la distribuzione e la trasmissione dell’elettricità, aspetti che lo rendono oggi un elemento essenziale nella transizione verso un’economia basata sull’energia pulita. Ad oggi, è già il terzo mercato di metalli per valore in dollari e si prevede che la sua domanda aumenti ulteriormente. Non solo: il rame viene anche utilizzato in grandi quantità dall’industria dei veicoli elettrici, la quale sta registrando una rapida crescita grazie all’impegno dei Paesi di tutto il mondo a decarbonizzare le reti di trasporto. Le società estrattive di rame si trovano quindi nella posizione ideale per beneficiare dell’attuale squilibrio tra domanda e offerta di questa materia prima.

John Ciampaglia, CEO di Sprott Asset Management, ha così commentato:

“Nonostante le dimensioni del mercato del rame e il crescente interesse degli investitori per questo metallo grazie specialmente alla transizione energetica, è stato fino ad oggi difficile per gli investitori ottenere un’esposizione mirata alle società estrattive di rame. Siamo entusiasti di poter offrire una soluzione grazie alla nostra continua e fruttuosa collaborazione con HANetf.”

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha infatti aggiunto: