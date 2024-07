WisdomTree collabora con Irish Life per il Global Sustainable Equity ETF

WisdomTree ha oggi quotato su Borsa Italiana il WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF (WSDG), la sua prima soluzione azionaria core dedicata alla sostenibilità, realizzata in collaborazione con Irish Life Investment Managers (ILIM).

Il WSDG si propone di replicare la performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, del Solactive WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS Index (l’indice); inoltre, il fondo è conforme all’articolo 9 dell’SFDR e ha un total expense ratio (TER) dello 0,29%.

La strategia, sviluppata in collaborazione con ILIM, è progettata per replicare la performance delle società quotate dei mercati sviluppati che contribuiscono positivamente agli obiettivi sociali e/o ambientali in base a criteri di sostenibilità definiti, cercando al contempo di ottenere solidi rendimenti finanziari. ILIM ha una vasta esperienza in materia di investimenti responsabili e ha sviluppato una piattaforma di ricerca e un quadro di integrazione della sostenibilità proprietari per collaborare con i clienti e sostenerne gli obiettivi. Attualmente, gestisce oltre 53 miliardi di euro in strategie che promuovono criteri ambientali o sociali.

Questa strategia unica utilizza il quadro degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per investire in società con prodotti e servizi il cui scopo è contribuire ad affrontare il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali, promuovere un’economia circolare e/o proteggere il nostro capitale naturale. Inoltre, evita le esternalità negative grazie a criteri di selezione rigorosi, ovvero “Non nuocere in modo significativo” (Do No Significant Harm, DNSH) e ” Buona governance”, ed esclude gli investimenti in attività commerciali controverse. Infine, mira a limitare la deviazione da un benchmark azionario dei mercati sviluppati globali, fornendo un’alternativa sostenibile per le allocazioni azionarie core.

Il quadro degli OSS adottato dal WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF classifica 11 dei 17 OSS delle Nazioni Unite in 4 pilastri:

azione per il clima: energia pulita e a prezzi accessibili, azione per il clima;

economia circolare: consumo e produzione responsabili;

ecosistemi sani: acqua pulita e servizi igienici, vita sott’acqua, vita sulla terraferma;

equità sociale: zero fame, buona salute e benessere, istruzione di qualità, riduzione delle disuguaglianze e città e comunità sostenibili.

Alexis Marinof, Head of Europe per WisdomTree, ha affermato:

“Finora le nostre soluzioni di investimento sostenibili si sono basate sulla nostra esperienza e sulle nostre partnership con esperti del settore delle materie prime e dei titoli azionari tematici, fornendo accesso ai metalli e alle società legate alla transizione energetica. Oggi, in collaborazione con Irish Life Investment Managers, abbiamo lanciato il nostro primo ETF azionario dedicato alla sostenibilità. Il nuovo ETF conforme all’articolo 9 offre un approccio differenziato rispetto alle azioni dei mercati sviluppati globali, integrando 11 dei 17 OSS nel processo di investimento”.

Nel 2015 i leader mondiali hanno adottato all’unanimità l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con l’ambizioso obiettivo di accelerare la prosperità economica e il benessere sociale proteggendo al contempo l’ambiente. A metà del percorso per la sua attuazione, il mondo sta fallendo nell’intento di raggiungere i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. Sebbene in alcune aree si siano registrati dei progressi, una percentuale preoccupante di obiettivi continua a progredire troppo lentamente o a regredire.

Nicholas MacShane, Head of European Partnerships di ILIM, ha aggiunto:

“Sfruttando la nostra esperienza nell’indicizzazione, nella ricerca quantitativa e negli investimenti responsabili, questa collaborazione con WisdomTree mette a frutto la nostra rinomata capacità di creare soluzioni personalizzate che aiutano i clienti a raggiungere i loro obiettivi in materia di sostenibilità. Siamo molto orgogliosi di aver sviluppato questa strategia innovativa con il team di WisdomTree”.

Il WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF (WSDG) è il terzo ETF di WisdomTree conforme all’articolo 9 e arriva dopo il lancio del WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF (WRNW) e del WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF (WRCY).

Di seguito le informazioni principali sul prodotto: