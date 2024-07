Da HANetf arriva Web3, il primo ETF dedicato al Web 3.0 lanciato in collaborazione a ETC Group

HANetf ha lanciato l’ETC Group Web 3.0 UCITS ETF, un nuovo prodotto che si concentra su una gamma diversificata di 20 aziende esposte ai quattro temi chiave della crescita di Web3, ovvero: NFT e tokenization, tecnologia blockchain, metaverso e big data e intelligenza artificiale.

L’avvento di Web3 richiede una revisione rivoluzionaria dell’infrastruttura di Internet, sostenuta da un avanzamento tecnologico all’avanguardia per la creazione, la trasmissione e l’archiviazione del valore digitale. Si stima che l’economia digitale abbia aggiunto 22,7 trilioni di dollari all’economia statunitense nel 2022, circa il 10% del PIL totale.

Con l’accelerazione della digitalizzazione, gli esperti prevedono che questa cifra aumenterà notevolmente, segnalando potenzialmente una forte crescita degli investimenti in questo settore. Nonostante gli investimenti significativi da parte di aziende globali, il tema è ancora nascente: il Web 3.0 ETF sarà il primo e unico ETF in Europa a fornire un’esposizione a questo cambiamento potenzialmente trasformativo.

Inoltre, WEB3 è anche classificato come articolo 8 della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) e tiene conto di considerazioni ambientali e sociali come parte della metodologia dell’indice. Traccia l’indice Solactive ETC Group Web 3.0, che è sottoposto a screening ESG. L’indice si avvale anche di una costruzione guidata dall’intelligenza artificiale, al fine di mantenerlo aggiornato e pertinente. Il settore è in rapida evoluzione e strumenti innovativi come questo contribuiscono a garantire la selezione delle aziende Web 3.0 più importanti.

Hector McNeil, Co-Founder e Co-CEO di HANetf, ha così commentato: