Goldman Sachs lancia il primo fondo in EMEA tramite la piattaforma ETF Accelerator

Goldman Sachs ha lanciato oggi il primo fondo da parte di un cliente dell’area EMEA attraverso la piattaforma Goldman Sachs ETF Accelerator, quotando sul mercato tedesco un nuovo ETF azionario basato sull’intelligenza artificiale.

L’AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF (ISIN IE000979OT00) si rivolge a investitori istituzionali e semi-istituzionali, oltre che a investitori privati. Ultramarin GmBH, società deep-tech specializzata in prediction model basati sull’IA, ha ideato la strategia di investimento del fondo quotato sul mercato XETRA e ha concesso la licenza per tale strategia a Baader Bank AG, in qualità di investment manager del fondo.

Si tratta del primo ETF lanciato in Europa attraverso la piattaforma Goldman Sachs ETF Accelerator, una soluzione first-to-market istituzionale che consente ai clienti di lanciare, quotare e gestire i propri ETF in tempi rapidi e in maniera efficiente. L’AI-Enhanced Eurozone Equities UCITS ETF è il sesto fondo lanciato attraverso la piattaforma, grazie alla quale sono stati lanciati sul mercato fondi per un valore di oltre 3 miliardi di dollari.