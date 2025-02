WisdomTree collabora con CoinDesk Indices per il lancio del Physical CoinDesk 20 ETP

WisdomTree ha lanciato oggi il primo ETP (exchange-traded product) che offre esposizione all’indice di criptovalute più scambiato al mondo, il CoinDesk 20.

Il WisdomTree Physical CoinDesk 20 ETP (WCRP) è quotato su Deutsche Börse Xetra, Swiss Stock Exchange SIX ed Euronext a Parigi e Amsterdam ed è progettato per offrire agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi per ottenere esposizione al CoinDesk 20 Index. L’ETP genera un rendimento dello staking che si basa sulla porzione di asset messi in staking. Gli asset in staking contribuiscono ai meccanismi di consenso degli stessi, favorendo la sicurezza delle rispettive blockchain. Il WisdomTree Physical CoinDesk 20 ha un management expense ratio (MER) dello 0,70%, ovvero uno dei livelli di commissioni più bassi per un ETP su criptovalute di livello istituzionale.

Offrendo esposizione al CoinDesk 20 Index, l’ETP aiuta gli investitori a evitare le complessità legate alla selezione dei singoli asset, fornendo un’esposizione sicura e diversificata a circa il 90% del mercato delle criptovalute, che sta forgiando la prossima ondata di innovazione. Per riflettere la natura dinamica del settore, l’indice è in grado di evolversi nel tempo in modo da rappresentare gli asset digitali investibili più grandi e liquidi.

Dovile Silenskyte, Director, Digital Assets Research, WisdomTree, ha dichiarato:

“Il 2024 ha posto le basi per quello che potrebbe essere un 2025 decisivo per il mercato delle criptovalute. Con i progressi dell’innovazione, l’evoluzione dei quadri normativi e la costante crescita dell’adozione, l’ambiente appare sempre più favorevole nei confronti di questa asset class. L’evoluzione del contesto macroeconomico potrebbe migliorare ulteriormente le prospettive, creando condizioni in grado di favorire il mercato delle criptovalute, comprese le monete diverse da bitcoin ed ether. Adottare un approccio ampio e diversificato attraverso il CoinDesk 20, l’indice di criptovalute più scambiato al mondo, rappresenta un modo pratico per accedere alle opportunità del mercato degli asset digitali[4]”.

Alan Campbell, presidente di CoinDesk Indices, ha aggiunto:

“Il lancio del primo ETP su CoinDesk 20 con WisdomTree è un momento decisivo per gli investimenti in asset digitali in Europa. Il CoinDesk 20 offre agli investitori istituzionali un modo semplificato per accedere ai maggiori asset digitali e andare oltre il bitcoin. Dal suo lancio a gennaio 2024, si è rapidamente trasformato in un punto di riferimento fondamentale per i partecipanti al mercato, con un volume di scambi di oltre 14 miliardi di dollari, evidenziando il crescente interesse verso un’esposizione diversificata agli asset digitali”.

Nel 2019, in seguito al lancio del WisdomTree Physical Bitcoin ETP, WisdomTree è diventato il primo emittente di ETP a fornire agli investitori europei un’esposizione di livello istituzionale e con copertura fisica alle criptovalute. Attualmente WisdomTree gestisce 1,6 miliardi di dollari attraverso una gamma accuratamente studiata di 10 ETP su criptovalute di livello istituzionale con copertura fisica che offrono un modo semplice, sicuro e a basso costo per ottenere esposizione a singole monete, come bitcoin ed ether, e a panieri diversificati di criptovalute, come il WisdomTree Physical CoinDesk 20 ETP.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, ha dichiarato:

“Gli investitori hanno familiarità con l’utilizzo di ETF ed ETP per replicare benchmark affermati, ma fino ad oggi non era possibile replicare l’indice di criptovalute più scambiato al mondo. Grazie alla nostra collaborazione con CoinDesk, ora gli investitori europei possono accedere al primo e unico ETP che replica il CoinDesk 20 Index. Con il 40% degli investitori professionali europei che prevede di aumentare la propria allocazione alle criptovalute[6], quest’asset class rappresenta una delle opportunità di investimento più interessanti per il 2025. L’ETP offre un mezzo altamente diversificato per inserirsi nell’ecosistema delle criptovalute, democratizzando ulteriormente l’accesso a una parte del mercato a cui è storicamente difficile ottenere esposizione”.

Con 520 milioni di dollari di nuovi flussi netti, WisdomTree è stato il leader europeo per i flussi negli ETP su criptovalute nel 2024.

Di seguito le informazioni sul prodotto: