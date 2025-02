State Street Global Advisors quota su Borsa Italiana il Saudi Bond UCITS ETF

State Street Global Advisors, la divisione di asset management di State Street Corporation, ha annunciato oggi la quotazione dello SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (SAUB) su Borsa Italiana.

La crescita del mercato obbligazionario saudita ha registrato un’accelerazione negli ultimi anni, grazie anche alla Vision 2030 del Regno. L’importo totale delle obbligazioni in circolazione emesse dai Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) è più che triplicato dal 2019, raggiungendo quasi 1350 miliardi di dollari nel settembre 2024.

Il fondo mira a replicare l’indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate, sviluppato in stretta collaborazione con State Street Global Advisors, per fornire agli investitori un’esposizione alla performance di obbligazioni governative e semi-governative liquide, denominate in USD e SAR, comprese le obbligazioni Sukuk.