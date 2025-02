ARK Invest Europe: gli ETF a gestione attiva superano i $100 mln di AUM in meno di un anno

Gli ETF UCITS a gestione attiva di ARK, lanciati nell’aprile 2024 da ARK Invest Europe, hanno recentemente superato i 100 milioni di dollari di patrimonio gestito complessivo in meno di un anno (dati Bloomberg alla chiusura del 14 febbraio 2025). Questa rapida crescita evidenzia la forte domanda degli investitori europei per strategie orientate all’innovazione.

Tra i tre comparti, l’ARK AI & Robotics UCITS ETF (progettato appositamente per gli investitori europei) è quello che ha attirato le masse maggiori, a testimonianza del significativo interesse per l’intelligenza artificiale e l’automazione come temi d’investimento a lungo termine.