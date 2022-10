WhatsApp down: servizio messaggistica istantanea offline da stamattina

WhatsApp down in tutta Italia e non solo. Dalle 8:30 di stamattina non si possono inviare e ricervere messaggi sul sistema di proprietà di Meta. Un disservizio che al momento pare non abbia convolto gli altri social come Instagram e Facebook sempre di proprietà di Mark Zuckerberg.

Inizialmente le chat della mattinata funzionavano a singhiozzo e senza la classica doppia spunta di ricezione. Poi, l’applicazione ha proprio smesso di funzionare. Alcuni utenti hanno provato a disinstallare l’app e a reinstallarla, ma senza successo. “Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile”: lo dice un portavoce di WhatsApp.

Medesimo copione successo un anno fa, il 4 ottobre 2021, ma quella volta ad essere down tutte le funzioni di messaggistica istantanea di Meta.