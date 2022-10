Kolinpharma conclude accordo con Astareal per la distribuzione dei propri prodotti in Oriente. Titolo in rialzo

Kolinpharma, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, comparto che indaga tutti i componenti e i principi attivi degli alimenti, ha concluso un importante accordo di distribuzione con la società svedese AstaReal AB. L’accordo in oggetto consentirà l’ingresso strategico e lo sviluppo delle vendite nel mercato asiatico.

L’intesa conclusa oggi tra le due società avrà la durata di tre anni con tacito rinnovo ogni due anni. In particolare, Kolinpharma concederà ad AstaReal AB il diritto unico ed esclusivo di commercializzare e vendere gli integratori alimentari di Kolinpharma nei territori della Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan.

Kolinpharma sta registrando una crescita del mercato degli integratori nutraceutici in Cina, con un valore che nel 2021 ha raggiunto i 271 miliardi di CNY, più che raddoppiato rispetto ai 114 miliardi di CNY del 2014, con le stime che prevedono possa raggiungere i 328 miliardi di CNY (47 miliardi di euro) nel 2023 (fonte: iMedia Research. China).

Come riporta la nota societaria, “l’impatto economico per Kolinpharma per i primi anni dell’accordo sarà sostanzialmente neutro ma l’entrata nel mercato cinese consentirà di dare l’avvio ad un percorso di sviluppo commerciale in Asia, prevedendo le vendite a partire dal 2023, in un mercato sempre più attraente e dal potenziale rilevante, spinto da una crescente urbanizzazione e da un incremento del reddito medio”.

Intanto la società (Kolinpharma) quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana si muove al momento in rialzo di quasi il 3% trovandosi così a quota 8,34 euro.