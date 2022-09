Walt Disney: l’investitore attivista Loeb cambia opinione su cessione ESPN

Acquisti oggi sul titolo Walt Disney che nel pre-market segna +0,37% a 115,61$ dopo che l’investitore attivista Dan Loeb indietreggia da una precedente richiesta di cercare la vendita della sua rete televisiva ESPN. Loeb ha dichiarato in un tweet che lui e il suo hedge fund Third Point LLC, che gestisce circa $ 14 miliardi di asset, hanno una migliore comprensione del potenziale di ESPN come attività autonoma e un altro verticale per Disney per raggiungere un pubblico globale per generare entrate pubblicitarie e di abbonati.

La nuova posizione di Loeb arriva in seguito ai commenti del fine settimana del ceo di Walt Disney, Bob Chapek, che ESPN rimane “critico” per la sua strategia mediatica generale nonostante abbia ricevuto più di cento richieste da aziende e investitori che cercano di acquistarlo.