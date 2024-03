Wall Street, S&P verso il miglior I trimestre dal 2019

La sessione di chiusura di marzo a New York si caratterizza per una certa stabilità, con i mercati che osserveranno un giorno di pausa per il Venerdì santo. L’S&P 500, dopo aver registrato una chiusura record il giorno precedente, si avvia verso un guadagno trimestrale del 10%, il più elevato da inizio anno dal 2019.

Il Dow Jones Industrial Average mostra una crescita del 5,5% per il trimestre in corso, mentre il Nasdaq segnala un aumento del 9,3%. Questo mese segna il quinto incremento consecutivo per tutti e tre gli indici.

Il Pil del quarto trimestre ha evidenziato una crescita del 3,4%, superando sia la previsione precedente del 3,2% sia le aspettative degli analisti. Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione hanno visto una diminuzione di 2.000 unità, raggiungendo i 210.000. Tra gli indicatori economici attesi per la giornata, spiccano l’indice Pmi di Chicago di marzo, i compromessi sulle vendite di case di febbraio, la fiducia dei consumatori secondo l’Università del Michigan di marzo e l’indice manifatturiero della Fed di Kansas City.

A inizio giornata, il Dow Jones registra un incremento di 81,18 punti (+0,20%), lo S&P 500 una leggera diminuzione di 1,59 punti (-0,03%), e il Nasdaq un calo di 45,01 punti (-0,27%). Il prezzo del petrolio Wti al Nymex mostra un rialzo dell’1,34% a 82,44 dollari al barile.