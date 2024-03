Anima modifica il suo statuto: via il vincolo di indipendenza per il presidente

Durante un’importante riunione dei soci di Anima, Alessandro Melzi d’Eril ha annunciato una modifica rilevante allo statuto aziendale, eliminando il vincolo di indipendenza per la carica di presidente. Questa modifica apre la porta alla possibilità di rinnovare il mandato del presidente attuale, che ha guidato l’azienda per un lungo periodo.

Fino ad oggi, infatti, il regolamento interno imponeva la scelta di un presidente indipendente, definito come una figura non coinvolta nell’amministrazione dell’azienda o delle sue filiali per più di nove anni totali negli ultimi dodici. Tale criterio avrebbe impedito a Patrizia Grieco, attuale presidente di Anima e membro del consiglio dal 2014, di ottenere la rielezione.

Con le nuove disposizioni i soci hanno ora la libertà di proporre la candidatura di Grieco per un ulteriore mandato, segnando un significativo cambiamento nella governance aziendale.