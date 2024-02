Wall Street: sale l’ansia per gli utili di Nvidia, paura delusione frena il Nasdaq

Grande attesa per la trimestrale del colosso dei chip Nvidia che sarà pubblicata oggi, dopo la fine della giornata di contrattazioni di Wall Street. I futures sui principali indici azionari della borsa Usa sono sotto pressione: alle 7.25 circa ora italiana quelli sul Dow Jones e sullo S&P 500 cedono lo 0,09%, mentre quelli sul Nasdaq arretrano dello 0,22%.

Ieri proprio il calo del titolo Nvidia ha pesato sul comparto tecnologico, mettendo sotto pressione la borsa Usa.

Il Dow Jones Industrial Average ha ceduto così alla fine della sessione 64,19 punti, -0,17%, a 38.563,80, mentre lo S&P 500 è arretrato dello 0,6% a 4.975,51. Il Nasdaq Composite è scivolato dello 0,92% a 15.630,78.

I mercati attendono dalla Big Tech Usa indicazioni che possano continuare ad avallare la fiducia nella crescita del suo business, esplosa con la febbre per l’AI (artificial intelligence, intelligenza artificiale).

Forte è infatti lo shopping dei chip del gruppo, progettati in modo specifico per i server AI, ciascuno a un costo superiore ai 20.000 dollari e materia prima indispensabile per altri titani del calibro di Microsoft, OpenAi e Meta per il funzionamento di chatbot come ChatGPT e di Copilot (Microsoft).

Ma il timore che l’outlook della Big Tech possa non essere all’altezza delle aspettative ha depresso ieri le quotazioni, scivolate del 4,35% a Wall Street.