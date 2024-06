Wall Street: Nuovi record per Nasdaq e S&P 500. Trend futures in attesa inflazione Usa e tassi Fed

Nuovi record storici per gli indici azionari Usa S&P 500 e Nasdaq Composite.

In particolare lo S&P 500 ha terminato la sessione di ieri in rialzo dello 0,26% a 5.360,79 punti, mentre il Nasdaq è salito dello 0,35% a 17.192,53.

Il Dow Jones Industrial Average ha riportato un progresso dello 0,18% a 38.868,04.

Alle 7.15 circa ora italiana i futures sui principali indici azionari Usa sono in lieve calo, in attesa del verdetto sui tassi che sarà annunciato domani dalla Fed di Jerome Powell, al termine della riunione del Fomc – il braccio di politica monetaria della banca centrale Usa – che si riunirà oggi, martedì 11 giugno.

I futures sul Dow Jones perdono lo 0,14%, mentre i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq cedono rispettivamente lo 0,10% e lo 0,11% circa.

Qualche ora prima dell’annuncio della Fed, dal fronte macroeconomico degli Stati Uniti sarà diffuso il dato cruciale dell’indice dei prezzi al consumo di maggio, tra i termometri più importanti per monitorare il trend dell’inflazione degli Stati Uniti e dunque determinante per la direzione della politica monetaria della Fed.

L’indice PCI è atteso dagli economisti intervistati da Dow Jones in rialzo del 3,4% su base annua, allo stesso ritmo di aprile, e in crescita dello 0,1% su base mensile, in rallentamento rispetto al +0,3% del mese precedente.

Determinanti saranno i commenti che il presidente della Fed Jerome Powell rilascerà nella conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi che, secondo i mercati, verranno lasciati al valore attuale, compreso tra il 5,25% e il 5,5%, record degli ultimi 23 anni.

Incognita tagli tassi Fed: su cosa scommettono i mercati

La recente pubblicazione del report occupazionale Usa – che ha confermato la solidità del mercato del lavoro americano – ha alimentato di nuovo il dubbio che la Fed possa decidere di lasciare i tassi sui fed funds ai livelli attuali, rimandando gli attesi tagli al costo del denaro.

Per ora, i trader scommettono su un solo taglio dei tassi nel corso del 2024.

