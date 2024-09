Wall Street: futures Usa scattano dopo dietrofront S&P 500 e Dow Jones da valori record. Il commento sulla Fed

Wall Street riparte oggi dopo la sessione contrastata di ieri, che ha visto gli indici S&P 500 e Dow Jones ritracciare dai valori record segnati nelle sessioni precedenti. Forte è però la voglia di ripresa della borsa Usa: alle 7 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones avanzano dello 0,24%, quelli sullo S&P 500 salgono dello 0,48%, mentre i futures sul Nasdaq scattano dello 0,90%.

Lo S&P 500 ha perso ieri lo 0,19% scendendo a quota 5.722,26, mentre il Dow Jones è arretrato di 293.47 punti, o dello 0,70%, a quota 41.914,75 punti. Entrambi i listini hanno interrotto una scia rialzista che andava avanti da quattro sedute consecutive. Piatto il Nasdaq Composite, che ha segnato un lieve rialzo, pari a +0,04%, chiudendo a quota 18.082,21 punti.

Solita Marcelli, direttrice finanziaria di UBS global wealth management, ha commentato alla CNBC il trend di Wall Street ricordando che, di norma, “l’azionario tende a performare bene in quei periodi in cui la Fed allenta la politica monetaria mentre l’economia americana cresce ancora. Tuttavia, per quanto riguarda l’outlook di altre asset class, importante è la capacità della Fed nel riuscire a traghettare gli Stati Uniti verso un soft landing”, evitando dunque il worst scenario della recessione.

La scorsa settimana, la Fed ha iniziato a blindare l’economia Usa annunciando un primo taglio dei tassi sui fed funds Usa, dopo la carrellata di strette monetarie anti inflazione, pari a 50 punti base.

