Wall Street: futures in solido rialzo con effetto Apple e attesa grande market mover sul lavoro Usa

Trend positivo per i futures sui principali indici azionari Usa, dopo la solida performance della vigilia, che ha visto il Dow Industrial Average balzare di 322,37 punti o dello 0,85%, a quota 38.225,67 punti e lo S&P 500 salire di 45,79 punti, o dello 0,91% a 5.064,19 punti.

Balzo anche per il Nasdaq Composite, scattato di 235,48 punti o dell’1,51% a 15.840,96 punti.

L’indice azionario Russell 2000 index è salito di 35,88 punti o dell’1,81%, a quota 2.016,11.

Alle 7.25 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones avanzano dello 0,58%, i futures sullo S&P 500 salgono dello 0,24%, mentre i contratti sul Nasdaq mettono a segno un progresso dello 0,55%.

Tra i titoli, protagonista Apple, dopo la pubblicazione dei conti e l’annuncio del buyback più imponente della storia, che ha scatenato i buy sulle azioni AAPL, salito fino a +7% dopo la pubblicazione dei conti.

Attesa per il grande market mover del report occupazionale Usa, che sarà reso noto alle 14.30 ora italiana: il consensus degli analisti prevede una crescita di 243.000 nuovi posti di lavoro (il range delle stime è compreso tra un rialzo di 150.000 e di 280.000 unità) nel mese di aprile, a fronte di un tasso di disoccupazione stabile al 3,8%.

Il trend stimato dei salari orari è in media di un rialzo del 4% su base annua. Nel mese di marzo, l’economia Usa aveva creato 303.000 nuovi posti di lavoro. Il rapporto sull’occupazione Usa sarà determinante per far comprendere alla Fed la direzione dell’economia degli Stati Uniti, la cui solidità, a fronte di un’inflazione persistente, ha già affossato le speranze sui tagli dei tassi previsti per quest’anno.

