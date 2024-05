Wall Street: Dow Jones riporta fase rialzista più lunga del 2024. Futures sugli indici Usa giù

Wall Street riparte dopo la sessione della vigilia, che ha permesso al Dow Jones di riportare la fase rialzista più lunga del 2024. L’indice è salito infatti per la sesta seduta consecutiva, avanzando dello 0,44%, o di 172,13 punti, a quota 39.056,39. Lo S&P 500 ha chiuso praticamente piatto, in calo di 0,03 punti, a quota 5.187,67, mentre il Nasdaq Composite è sceso dello 0,18% a 16.302,76 punti. I futures sui principali indici azionari Usa sono in lieve ribasso: alle 7.35 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones cedono lo 0,08%, mentre i futures sullo S&P 500 scendono dello 0,12%. I futures sul Nasdaq arretrano dello 0,19%.