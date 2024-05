Eurozona, inflazione in rialzo a maggio 2024: i dati preliminari di Eurostat

I dati preliminari dell’Ufficio statistico europeo (EUROSTAT) rivelano un aumento dell’inflazione nell’Eurozona per il mese di maggio 2024. La stima flash pubblicata questa mattina mostra un tasso tendenziale del 2,6%, superiore al 2,4% registrato ad aprile e al 2,5% previsto dagli analisti.

Su base mensile i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,2%, in calo rispetto al +0,6% del mese precedente ma in linea con le aspettative del mercato. L’inflazione core, quella che esclude le componenti volatili come energia, cibo e tabacchi, è stimata al 2,9%, in crescita rispetto al 2,7% di aprile e al 2,7% previsto dal consensus.

Anche l’inflazione armonizzata, che esclude invece cibo ed energia, è attesa in aumento al 2,9% dal 2,8% del mese precedente.