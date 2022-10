Wall Street: Dow Jones e S&P 500 reduci da mese peggiore da inizio pandemia Covid-19. Borsa Usa inizia l’ultimo trimestre dell’anno con i piedi di piombo

Wall Street inizia il mese di ottobre e l’ultimo trimestre del 2022 con i piedi di piombo, dopo che sia il Dow Jones che lo S&P 500 hanno concluso il mese peggiore dal marzo del 2020, ovvero dal mese ricordato come l’inizio della pandemia Covid-19.

A settembre, il Dow Jones ha perso l’8,8%, mentre lo S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno ceduto rispettivamente il 9,3% e il 10,5%.

Tutti e tre i principali indici hanno concluso la sesta settimana negativa delle ultime sette.

Nel terzo trimestre, il Dow Jones ha perso il 6,66%, riportando il terzo trimestre consecutivo di perdite per la prima volta dal terzo trimestre del 2015. Sia lo S&P 500 che il Nasdaq Composite sono scivolati rispettivamente del 5,28% e del 4,11%, concludendo il terzo trimestre consecutivo in rosso per la prima volta dal 2009. Alle 7.40 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones sono piatti; quelli sullo S&P 500 cedono lo 0,24%, quelli sul Nasdaq sono in ribasso dello 0,63%.