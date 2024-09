Wall Street apre in rialzo: Nasdaq cresce dello 0,52%

Wall Street apre in territorio positivo, seguendo la buona performance della seduta precedente, che ha fatto seguito alla settimana peggiore degli ultimi 18 mesi per lo S&P 500. Gli investitori sono in attesa di due rapporti chiave sull’inflazione, che potrebbero fornire nuove indicazioni alla Federal Reserve sulle prossime mosse. Domani verranno diffusi i dati sui prezzi al consumo (CPI) e giovedì quelli sui prezzi alla produzione (PPI).

In apertura il Dow Jones segna un aumento di 13,86 punti (+0,03%), lo S&P 500 sale di 20,71 punti (+0,38%) e il Nasdaq cresce di 87,03 punti (+0,52%). Il prezzo del petrolio WTI al Nymex scende dello 0,45%, attestandosi a 68,40 dollari al barile.