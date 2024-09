UPS acquisisce Frigo-Trans per espandere la logistica sanitaria in Europa

UPS, la nota società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha reso noto di aver acquisito Frigo-Trans e la sua consociata BPL, aziende leader nel settore della logistica sanitaria complessa con sede in Germania. Questa acquisizione, una volta completata, potenzierà significativamente le capacità end-to-end di UPS in tutta Europa, rivolte ai clienti di UPS Healthcare che necessitano di una logistica sensibile alla temperatura e critica nel tempo.

Kate Gutmann, EVP e Presidente di International, Healthcare and Supply Chain Solutions di UPS, ha dichiarato: “L’innovazione frenetica nel settore farmaceutico sta creando la necessità di avere catene di fornitura del freddo e del congelato più integrate. Frigo-Trans ci aiuterà ad ampliare il nostro portafoglio di soluzioni per i nostri clienti e ad accelerare il nostro percorso per diventare il fornitore di logistica sanitaria complessa numero uno al mondo”.

UPS prevede di concludere la transazione nel primo trimestre del 2025. I termini dell’accordo non sono stati resi noti.