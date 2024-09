easyJet riorganizza le operazioni in Italia: nuove basi a Linate e Fiumicino

easyJet ha avviato un’importante riorganizzazione delle sue attività in Italia, mirata a ottimizzare il network e favorire una crescita sostenibile nel mercato italiano. La compagnia aerea intende continuare a offrire tariffe vantaggiose per i voli da e per l’Italia.

Il nuovo piano prevede un’espansione significativa a Milano, dove easyJet è già il principale operatore presso l’aeroporto di Malpensa. La compagnia aumenterà il numero di aeromobili basati nella città lombarda e trasferirà quelli attualmente situati a Venezia Marco Polo verso altri aeroporti del network a partire dall’estate 2025. Nonostante questo cambiamento, saranno mantenuti i collegamenti tra Venezia e le principali città europee, tra cui Berlino, Londra e Parigi.

easyJet ha garantito che i posti di lavoro attuali saranno preservati. Tutti i piloti e gli assistenti di volo attualmente basati a Venezia avranno l’opportunità di trasferirsi in altre basi italiane della compagnia. Il piano include anche il consolidamento della crescita e degli investimenti presso la base di Napoli, dove nell’estate del 2024 è stato aggiunto un ottavo aereo alla flotta. Inoltre, se easyJet sarà selezionata tra i remedy takers nell’ambito dell’accordo tra Ita Airways e Lufthansa, la compagnia prevede di aprire nuove basi presso gli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino a partire dall’estate 2025.