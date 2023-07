Vorvel: continua la crescita dell’attività nel primo semestre 2023, +132% dei contratti su certificati

Vorvel chiude il primo semestre del 2023 con tassi di crescita molto importanti sull’intera attività, dopo aver superato i livelli di numero di scambi e controvalori dell’intero 2022 il 7 giugno scorso.

Contratti e controvalori in forte crescita

A livello complessivo, si legge in una nota del sistema multilaterale di negoziazione, il primo semestre 2023 si è chiuso con un incremento, rispetto al primo semestre 2022, pari al 164% in termini di numero di contratti (387.000 contratti) e al 218% in termini di controvalori scambiati (circa 9 miliardi di euro).

Il dettaglio per ogni segmento

Tutte le asset class negoziate su Vorvel hanno registrato un forte incremento di attività e hanno fornito un contributo significativo al raggiungimento di un così importante risultato.

I Certificati hanno avuto un incremento del 132% per numero di contratti e del 207% per controvalori scambiati. A fianco dei Turbo Certificates, che rimangono il prodotto di punta del Segmento Vorvel Certificates, su cui FinecoBank continua a detenere una posizione di leadership di mercato a livello italiano, stanno acquistando sempre più rilevanza anche i Certificati a Leva Fissa e i Certificati di Investimento. Nel secondo trimestre sui Certificati a Leva Fissa si è concentrato il 21% dei contratti del Segmento; nel medesimo periodo i Certificati di Investimento hanno raggiunto il 56% del totale dei controvalori scambiati. Sta crescendo in misura significativa il contributo degli Emittenti Banca Akros e Banco BPM.

Le Obbligazioni rappresentano l’asset class che ha registrato il tasso di maggior crescita, con un incremento del 194% per numero di contratti e del 216% per controvalori scambiati. La market share nell’ambito dei mercati retail obbligazionari italiani è stata pari a circa il 6,7% per numero di contratti e a circa il 7,3% per controvalori scambiati. I Titoli di Stato italiani a breve e medio termine (cioè, con scadenza entro dieci anni) si confermano i prodotti più apprezzati dei Segmenti Obbligazionari di Vorvel. Al loro fianco un ruolo rilevante nella determinazione della performance è stato svolto dagli scambi su Eurobond e Obbligazioni Bancarie. Quest’ultima asset class ha visto altresì una forte ripresa delle attività di emissione e di distribuzione in fase di mercato primario (per un valore complessivo di nuove ammissioni nel semestre superiore ai 2 miliardi di euro).

Anche il Segmento azionario ad asta settimanale nel primo semestre ha registrato un deciso incremento di liquidità, soprattutto in termini di controvalori scambiati (+ 43%).

Vorvel Certificates è ora disponibile anche su Bloomberg

Infine, i dati di Vorvel Certificates sono disponibili anche su Bloomberg a partire da lunedì 17 luglio, contribuendo così (insieme agli altri 7 primari Info Provider già attivi su questo Segmento) ad un deciso ampliamento della loro diffusione.