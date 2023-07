Spectrum Markets diventa membro sostenitore dell’Associazione tedesca dei prodotti derivati

Spectrum Markets ha aderito all’Associazione tedesca dei prodotti derivati (DDV) come membro sostenitore, per dare supporto all’attività dell’organizzazione. Con questa adesione, il mercato paneuropeo per i securitised derivatives sottolinea il suo impegno a migliorare ulteriormente la conoscenza dei prodotti, la trasparenza e la protezione degli investitori in relazione agli strumenti strutturati destinati al mercato retail

La DDV ha lo scopo di rappresentare gli emittenti di titoli strutturati al fine di migliorare il quadro politico e normativo per questi prodotti in Germania e in Europa, e di andare incontro alle esigenze del crescente numero di investitori individuali che scelgono certificati e warrant come strumenti di investimento. Insieme ai soci e ai membri sostenitori, la DDV definisce gli standard del settore per l’autoregolamentazione degli strumenti strutturati.