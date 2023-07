Ai nastri di partenza il nuovo percorso formativo “IG Trading Masterclass: Summer Edition” che nasce con l’obiettivo di fornire gratuitamente agli investitori attivi anche nel periodo estivo gli strumenti necessari per comprendere e cogliere le opportunità offerte dal trading online, con un focus sugli strumenti dei certificati, delle opzioni e dei CFD.

Il nuovo percorso didattico di IG Italia, leader del trading online da quasi 50 anni e da sempre impegnata nella promozione dell’educazione finanziaria, è facilmente accessibile in quanto erogato interamente on demand ed è adatto sia a chi si vuole avvicinare al mondo del trading online sia all’utente più avanzato, interessato a conoscerne le strategie direttamente dagli esperti del settore.

Ogni percorso sarà composto da contenuti legati agli strumenti offerti da IG Italia, per scoprire cosa sono e come funzionano, a tutti i segreti della piattaforma IG, per imparare a usarla come un vero professionista, e a strategie di trading, esclusive e specifiche per ogni tipologia di prodotto, realizzate dai migliori esperti del settore come Tony Cioli Puviani, Trader ed Investitore, Andrea Vaturi, Trader e formatore in opzioni di Opzionetika e Arduino Schenato, Trader privato e Founder di HereForex.

I contenuti saranno rilasciati periodicamente seguendo tre filoni tematici legati all’offerta di prodotto: i video sui certificati saranno resi disponibili il 2 agosto, i video sulle opzioni il 9 agosto e infine quelli sui CFD il 23 agosto.

L’iniziativa testimonia ancora una volta l’impegno di IG Italia nei confronti dell’educazione finanziaria per facilitare, guidare e perfezionare l’accesso ai mercati e la comprensione dei prodotti a leva da parte di chi si sta affacciando al mondo del trading e dei trader professionisti, migliorando la comprensione di opportunità e rischi in un contesto di mercato in continua evoluzione.

L’iniziativa è gratuita, per registrarsi e poter aver accesso ai contenuti: https://www.ig.com/it/seminari-e-webinar-di-trading/trading-masterclass-2023