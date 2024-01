Vorvel chiude il 2023 con una crescita record degli scambi. Al via importanti sviluppi per il 2024

Incrementati i controvalori scambiati del 206% e il numero di contratti del 144%, tutti i segmenti in crescita significativa. Ecco i risultati del 2023 di Vorvel, sistema multilaterale di negoziazione con radici salde nella comunità degli Intermediari Italiani, il cui percorso di innovazione continua con un nuovo modello di mercato per il segmento azionario ad asta settimanale.

Scambi più che raddoppiati nel 2023

Vorvel chiude il 2023 con tassi di crescita molto importanti sull’intero Mercato. Per il secondo anno consecutivo la dimensione degli scambi è stata più che raddoppiata nel confronto con il periodo precedente.

A livello complessivo, rispetto al 2022, Vorvel ha avuto un incremento pari a +206% in termini di controvalori scambiati (circa 19,4 miliardi di euro) e a +144% in termini di numero di contratti (824.000 contratti). Tutte le asset class negoziate su Vorvel hanno registrato un forte incremento di attività e hanno fornito un contributo significativo al raggiungimento di un risultato così importante.

Stefano Cuccia, Direttore Generale di Vorvel SIM:

“Negli ultimi due anni il numero di scambi è cresciuto di quasi cinque volte, proiettando Vorvel in una dimensione di rilevanza per gli operatori decisamente più importante. Questo tasso di crescita conferma non solo l’efficacia del lavoro svolto ma, soprattutto, il crescente apprezzamento e interesse che stiamo registrando all’interno della Market Community italiana. Nel 2024 continueremo a sviluppare nuove iniziative che ci consentiranno di crescere ancora in modo significativo”.

I risultati per segmenti di business

I Certificati hanno avuto un incremento del 349% per controvalori scambiati e del 105% per numero di contratti. A fianco dei Turbo Certificates, che rimangono il prodotto di punta del segmento Vorvel Certificates, su cui FinecoBank continua a detenere una posizione di leadership di mercato a livello italiano, stanno acquistando sempre più rilevanza anche i Certificati a Leva Fissa e i Certificati di Investimento. Nel corso del 2023 sui Certificati a Leva Fissa si è concentrato il 26% dei contratti del Segmento, mentre i Certificati di Investimento hanno raggiunto il 45% del totale dei controvalori scambiati. Continua, inoltre, la crescita del numero di emittenti di Certificati di Investimento attivi su Vorvel Certificates: con l’attivazione di Société Generale e Mediobanca gli emittenti totali presenti su questo segmento diventano sette.

Le obbligazioni rappresentano l’asset class che ha registrato il tasso di maggior crescita, con un incremento del 236% per controvalori scambiati e del 218% per numero di contratti. I Titoli di Stato italiani a breve e medio termine (con scadenza entro i 15 anni) si confermano i prodotti più scambiati dei segmenti obbligazionari di Vorvel. Un ruolo rilevante nella determinazione della performance è stato svolto anche dagli scambi su Eurobond e obbligazioni bancarie, asset class su cui Vorvel è sede unica di negoziazione di numerosi titoli con rendimenti superiori ai Titoli di Stato italiani.

Anche il segmento azionario ad asta settimanale ha registrato un deciso incremento di liquidità, sia in termini di contratti che di controvalori scambiati (+33% per controvalori e +31% per numero di contratti). A partire dal 1° gennaio 2024 il segmento ha un nuovo modello di Mercato, che punta a favorire l’ulteriore crescita di liquidità, unitamente ad un maggior dinamismo delle negoziazioni e a un miglioramento delle informazioni a disposizione degli investitori.