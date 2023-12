Da BNP Paribas nuovi Airbag Memory Cash Collect Callable su panieri di azioni

BNP Paribas annuncia l’emissione di una nuova serie di certificate Airbag Memory Cash Collect Callable di durata triennale, con potenziali premi mensili compresi tra lo 0,60% (7,20 % p.a.) e l’1,45% (17,40% p.a.) dell’Importo Nozionale con effetto memoria e dal nono mese di vita possibilità di scadenza anticipata a facoltà dell’Emittente (Callability).

Premi mensili condizionati e Callability

I Certificate Airbag Memory Cash Collect Callable prevedono potenziali premi mensili con effetto memoria compresi tra lo 0,60% (7,20 % p.a.) e l’1,45% (17,40% p.a.) dell’Importo Nozionale anche nel caso di andamento negativo dei sottostanti purché la quotazione del peggiore dei Sottostanti sia pari o superiore al livello Barriera Premio (60% oppure 50% del valore iniziale dei sottostanti).

Inoltre, a partire dal nono mese, in corrispondenza di ogni Data di Rimborso Anticipato a Facoltà dell’Emittente, e con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi prima della corrispondente Data di Rimborso Anticipato, l’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i Certificate (Callability) al 100% dell’Importo Nozionale (100 euro).

Scenari a scadenza ed Effetto Airbag

A scadenza (21 dicembre 2026), se il Certificate non è scaduto anticipatamente, sono due gli scenari possibili:

se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al Livello Airbag, il Certificate rimborsa l’Importo Nozionale più il premio mensile e gli eventuali premi non pagati precedentemente (effetto memoria); se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al Livello Airbag, si attiva Airbag (come meglio descritto di seguito) e il Certificate paga un importo commisurato al valore del paniere con performance peggiore a scadenza moltiplicato per il Fattore Airbag (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

In cosa consiste l’Airbag? L’Effetto Airbag permette di contenere gli effetti negativi di eventuali ribassi delle azioni che compongono il paniere oltre il Livello Airbag e di limitare, in tale scenario, le perdite rispetto a un investimento in un classico certificate Cash Collect su azioni. Nel dettaglio, nel caso in cui, a scadenza, la quotazione dell’azione con la performance peggiore del paniere sia inferiore al Livello Airbag si attiva l’Effetto Airbag e l’investitore riceve un importo commisurato al valore di tale azione a scadenza moltiplicato per il Fattore Airbag. Il fattore Airbag è pari a 1,6667 quando il Livello Airbag è pari al 60% del valore iniziale delle azioni sottostanti; o pari a 2 quando il Livello Airbag è pari al 50% del valore iniziale delle azioni sottostanti. Ad esempio, ipotizzando un Fattore Airbag pari a 1,6667 e un valore dell’azione con la performance peggiore del paniere pari al 40%, il rimborso a scadenza del Certificate sarà pari a 66,67 euro ovvero 40 moltiplicato per 1,6667.

La lista di tutti i nuovi Certificate

I 18 nuovi prodotti hanno come sottostante un paniere formato da azioni italiane, europee e americane. I basket sono costruiti per permettere all’investitore di prendere posizione tramite un unico strumento su alcune tra le più importanti realtà finanziarie ed industriali italiane e internazionali, seguendo un approccio tematico e consentendo di puntare sui titoli di diversi comparti economici.

Maggiori informazioni sulla nuova gamma sono disponibili su https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/cash-collect/airbag-cash-collect/

Per vedere la brochure dei nuovi prodotti vai qui: https://investimenti.bnpparibas.it/globalassets/airbaggcc_memory_callable_dicembre.pdf