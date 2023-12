BNP Paribas quota 16 nuovi Bonus Cap sui indici e azioni con scadenza 7-12 mesi

BNP Paribas amplia la propria offerta di Bonus Certificate disponibili sul SeDeX di Borsa Italiana. I 16 nuovi prodotti hanno come sottostanti azioni e degli indici che coprono diversi ambiti, offrendo all’investitore un ampio ventaglio di opportunità per entrare sul mercato azionario e puntare sui titoli e indici che mostrano più resilienza in un contesto caratterizzato da incertezza come quello attuale.

Come funzionano i Bonus Cap

L’aspetto più interessante di questa emissione è costituito proprio dalla struttura tipica dei Bonus Cap Certificate, che permette di ottenere un premio potenziale a scadenza (Bonus) anche in caso di ribassi moderati del valore del sottostante fino al livello Barriera Continua, posta dall’80% al 60% del valore iniziale del sottostante.

Altra caratteristica importante sono le due differenti scadenze che rispondono alle esigenze di protezione e rendimento degli investitori su un orizzonte temporale di breve periodo. A fronte di una scadenza a 7 o 12 mesi, i nuovi Bonus Cap offrono premi potenziali compresi tra il 6% e il 22% dell’importo nozionale. Questa tipologia di certificati infatti, grazie alla barriera abbastanza profonda, riesce a sfruttare a proprio vantaggio la volatilità, una caratteristica particolarmente utile nel contesto attuale di incertezza.

Le condizioni per incassare il premio

Rispetto al tradizionale investimento diretto in azioni, i Bonus Cap consentono quindi di ottimizzare il proprio portafoglio in un’ottica di diversificazione. A scadenza, l’investitore riceverà l’importo nozionale più un premio che va dal 6% al 22% se durante la vita del Certificate il valore del sottostante è superiore, pari o inferiore al suo valore iniziale, ma è sempre superiore al livello Barriera Continua (dall’80% al 60% del valore iniziale del sottostante).

Se, invece, durante la vita del Certificate il valore del sottostante è stato almeno una volta pari o inferiore al livello Barriera Continua, sono due gli scenari possibili a scadenza (giugno e dicembre 2024): se il valore del sottostante è pari o superiore al suo valore iniziale, l’investitore riceve il valore nominale più un importo commisurato alla performance del sottostante, con un valore massimo pari al Cap; se il valore del sottostante è inferiore al suo valore iniziale, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance del sottostante, con conseguente perdita, totale o parziale, sul capitale investito.

I Bonus Certificate sono rivolti a un investitore che ritiene che una certa azione possa mantenere nel periodo di vita del certificato un andamento “laterale”, cioè all’interno di un determinato range. In tal caso, a scadenza l’investitore guadagna il bonus, ossia ottiene un rendimento prefissato sul proprio investimento. Per queste caratteristiche ricorrono ai Bonus Cap anche risparmiatori provenienti da un mercato obbligazionario dai rendimenti ormai molto modesti, che non si sentono però ancora preparati ad investire direttamente nei mercati azionari, caratterizzati da un maggior livello di rischio.

La lista completa dei nuovi prodotti

Maggiori informazioni sulla gamma Bonus Certificate di BNP Paribas sono disponibili su https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/bonus/