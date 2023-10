Vontobel quota i nuovi Memory Cash Collect su indici azionari con barriera al 70%

Vontobel torna sul SeDeX di Borsa Italiana quotando sette Certificati Memory Cash Collect sui principali indici azionari europei, Usa e globali: Euro Stoxx 50, Ftse Mib, Euro Stoxx Banks, Dax, S&P 500, Nasdaq-100 e Msci World Index.

Come funzionano

I nuovi strumenti permettono di prendere posizione su sette tra i più noti indici azionari con un approccio prudente, in quanto l’investitore può beneficiare della struttura Cash Collect e quindi sia di un premio annuale (con effetto memoria) sia del capitale parzialmente protetto a scadenza. In particolare, la Barriera e la Soglia Bonus sono fissate al 70% per tutti i prodotti (il che implica che il capitale è protetto a scadenza fino a discese del 30% del sottostante), e premi annuali che oscillano tra il 5% del certificato sull’MSCI World Index e il 10% dello strumento sull’ EURO STOXX Banks.

Tutti i nuovi strumenti hanno durata triennale (la data di scadenza è fissata all’11 ottobre 2024), con possibilità di rimborso anticipato a partire dal primo anno, con Livello Autocall al 100%.

Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia ha commentato:

“Questa nuova emissione è adatta a un profilo di investimento prudente. I nuovi prodotti offrono esposizione a sottostanti ampiamente diversificati, dai “soli” 23 titoli che compongono l’Euro Stoxx Banks agli oltre 1.500 dell’Msci World Index. Ciò consente un’ampia diversificazione dell’investimento che, combinata con la barriera al 70%, consente agli investitori di esporsi sul mercato azionario con le dovute precauzioni”.

Scenari intermedi e a scadenza

Sul fronte del meccanismo di funzionamento dei nuovi certificati di Vontobel, gli scenari alle date di valutazione annuali intermedie sono due:

1) Se il sottostante è pari o superiore al Livello Autocall, il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

2) Se il sottostante si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari a scadenza (11 ottobre 2024) sono tre:

1) Se il sottostante è pari o superiore alla Soglia Bonus, l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

2) Se il sottostante si trova al di sotto della Soglia Bonus ma al di sopra della Barriera a scadenza, l’investitore riceve il valore nominale (100 euro).

3) Se il sottostante è al di sotto della Barriera a scadenza, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante, con relativa perdita sul capitale investito.

Il dettaglio dei 7 nuovi prodotti

ISIN Sottostante Livello Autocall Barriera e Soglia Bonus Importo Bonus con Memoria Scadenza DE000VM3HEB7 EURO STOXX 50 100% da ottobre 2024 70% cedola annuale EUR 7,00 (7,00% p.a.) 11 ottobre 2027 DE000VM3HEC5 EURO STOXX Banks 100% da ottobre 2024 70% cedola annuale EUR 10,00 (10,00% p.a.) 11 ottobre 2027 DE000VM3HED3 FTSE MIB 100% da ottobre 2024 70% cedola annuale EUR 7,00 (7,00% p.a.) 11 ottobre 2027 DE000VM3HEE1 DAX 100% da ottobre 2024 70% cedola annuale EUR 6,50 (6,50% p.a.) 11 ottobre 2027 DE000VM3HEF8 MSCI World Index 100% da ottobre 2024 70% cedola annuale EUR 5,00 (5,00% p.a.) 11 ottobre 2027 DE000VM3HEH4 S&P 500 100% da ottobre 2024 70% cedola annuale EUR 6,00 (6,00% p.a.) 11 ottobre 2027 DE000VM3HEK8 NASDAQ-100 100% da ottobre 2024 70% cedola annuale EUR 6,50 (6,50% p.a.) 11 ottobre 2027

