Superpotenze alla conquista della supremazia dei chip. Posizionarsi sul settore con un Cash Collect

La corsa globale per assicurarsi i chip potrebbe surriscaldarsi ulteriormente man mano che i governi a livello globale aprono i loro portafogli per consolidare le catene di approvvigionamento nazionali, estendere i vantaggi tecnologici e coprire i rischi geopolitici. Stati Uniti, Cina, Europa, Giappone e India hanno approvato leggi storiche del valore di decine di miliardi di dollari per sovvenzionare direttamente la produzione locale di chip, mentre altri stanno offrendo incentivi fiscali e infrastrutture ai produttori. Questo si legge in una ricerca condotta da Bloomberg Intelligence.

La guerra dei chip si accende

Gli Stati Uniti potrebbero risultare vincitori di questa guerra dei chip poiché sono riusciti ad attirare i principali produttori di chip a costruire fabbriche nazionali e, allo stesso tempo, hanno limitato la loro capacità di espansione in Cina attraverso restrizioni alle esportazioni. Eppure, la Cina potrebbe diventare autosufficiente nel settore dei chip. Inoltre, in futuro, l’Europa e il Giappone potrebbero produrre chip all’avanguardia.

Secondo Bloomberg Intelligence, gli incentivi rappresentano senza dubbio una spinta per le finanze aziendali, poiché la produzione di chip richiede attività di ricerca e sviluppo e ad alta intensità di capitale. Anche se i produttori di chip rispondono agli incentivi statali, in realtà la spesa in conto capitale viene pianificata in anticipo, sulla base di una valutazione della domanda e dell’offerta sul mercato. Bloomberg Intelligence, un fattore trainante dei recenti investimenti dei produttori di semiconduttori potrebbe essere stata la carenza di chip dopo la pandemia.

La situazione negli Stati Uniti e in Europa

Gli Stati Uniti hanno approvato il CHIPS and Science Act nell’agosto 2022, stanziando 52,7 miliardi di dollari in finanziamenti federali diretti e crediti d’imposta per la ricerca, la progettazione e la produzione di chip. Il dominio tecnologico di lunga data del paese potrebbe essere ulteriormente rafforzato dal sostegno aggiuntivo di centinaia di miliardi di dollari previsto dal disegno di legge per la ricerca e lo sviluppo scientifico. Secondo la Semiconductor Industry Association (SIA), le iniziative del governo hanno spinto i produttori di chip a pianificare nuovi investimenti per un totale di 216 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali destinata a chip logici e di memoria all’avanguardia. Bloomberg Intelligence prevede che diversi nuovi stabilimenti entreranno in funzione intorno al 2024, con accordi per ulteriori impianti di produzione potenzialmente in trattativa.

Anche l’Unione Europea ha compiuto sforzi per rivitalizzare la produzione locale di chip e coprire i rischi geopolitici della catena di approvvigionamento. L’UE ha rinnovato i suoi piano di ambizione con l’European Chip Act con l’obiettivo di raddoppiare la quota di mercato portandola al 20% e ha invocato una chiamata alle armi, stazionando 43 miliardi di euro di investimenti nei chip tra i paesi membri.

