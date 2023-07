Vontobel quota 18 nuovi Memory Cash Collect su basket settoriali con effetto step-down

Vontobel quota sul SeDeX 18 nuovi Certificati Memory Cash Collect su basket settoriali di 3 titoli con rendimenti annui tra il 10,2% e il 24%.

I nuovi prodotti consentono di investire nei settori assicurativo, automotive, bancario Italia, bancario Usa, moda, edilizia e materiali, energy, lusso, telco, healthcare, intrattenimento, sportivo, minerario, tech, viaggi. Tutti i certificati presentano barriera al 60% tranne il certificato sul settore viaggi per il quale la barriera è invece al 55%.

Tutti i nuovi strumenti hanno durata triennale (la data di scadenza è fissata al 10 luglio 2026), con possibilità di rimborso anticipato a partire dal sesto mese. Il rimborso anticipato è fissato al 100% del valore iniziale al momento della prima data di osservazione “autocall” di gennaio 2024 e, grazie all’effetto stepdown, decresce del 5% ogni semestre, passando dall’iniziale 100% fino all’80% il 10 giugno 2026.

“Il meccanismo stepdown combinato all’effetto memoria permette di trovare il giusto compromesso tra rischio e rendimento, in quanto permette di rimborsare l’intero valore nominale anticipatamente anche nel caso in cui il valore del sottostante sia sceso rispetto al valore iniziale, senza considerare l’impatto positivo sul prezzo del certificato, che, a parità di condizioni rimarrà più sostenuto rispetto ad un prodotto che non prevede rimborso anticipato” ha commentato Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia.